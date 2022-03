Apple wil problemen Studio Display snel verhelpen met software-update

Onlangs presenteerde Apple de Studio Display, die je het beste kunt gebruiken met een Mac. Echter, het scherm vertoont een irritant probleem. Het bedrijf uit Cupertino is op de hoogte van de klachten van reviewers en belooft die aan te pakken. Het is nu dus wachten op de software-update die binnenkort verschijnt.

Wat is er precies aan de hand? Nou, de eerste reviews van de Studio Display zijn binnen. Veel recensenten zijn enthousiast over de beeldkwaliteit, maar hebben ook allemaal dezelfde klacht. De webcam presteert namelijk zeer ondermaats. Sommige reviewers noemen de fotokwaliteit ronduit “verschrikkelijk”.

Dezelfde klachten over de Studio Display

Hoe zat het ook alweer? De Studio Display beschikt over een twaalf megapixelsensor en A13 Bionic-chipset. Daarmee zou je – in theorie – mooie selfies kunnen maken of prima FaceTime-gesprekken mee kunnen voeren. Verder ondersteunt het scherm de 5K-resolutie, evenals Dolby Atmos en Spatial Audio.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

After telling Apple that my webcam was not performing as well as the 14-inch MacBook Pro, a 2-megapixel LG monitor and the iPhone 11, the company sent this statement: https://t.co/HLARGfr7ng pic.twitter.com/DlhPbuf8H2 — Joanna Stern (@JoannaStern) March 17, 2022

Maar goed, die camera presteert dus ondermaats. Zo schrijft de Wall Street Journal dat het systeem vergelijkbaar moet zijn met de selfiecamera op de iPhone 11 Pro. Desondanks ogen foto’s uitgewassen en missen ze behoorlijk wat detail. Er is wel een gouden rand: pluizig haar valt daardoor minder op in de digitale wereld.

Apple is op de hoogte van de klachten

In de recensie van The Verge komen we eenzelfde verhaal tegen. De camerakwaliteit is met voldoende licht al slecht te noemen. En wanneer de hoeveelheid licht afneemt, wordt het alleen maar slechter. Foto’s ogen bovendien ontzettend korrelig en dat verwacht je simpelweg niet van een dergelijk Apple-product.

Maar er is enigszins hoop aan de horizon. Apple is namelijk op de hoogte van de klachten en meldt tegenover beide reviewers dat er verbeteringen aankomen in een toekomstige software-update. Echter, het bedrijf liet niet meteen weten welke of wat voor soort verbeteringen tegen die tijd doorgevoerd gaan worden.

Twitter