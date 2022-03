Peek Performance: de 5 grootste aankondigingen van de avond

Het eerste Apple-evenement van 2022 is alweer achter de rug. Tijdens Peek Performance, zoals het event genoemd werd, kregen we een aantal nieuwe producten te zien.

Welke artikelen kunnen we komende tijd verwachten, wat hebben ze te bieden en hoeveel gaan ze kosten? De vijf grootste aankondigingen op een rij.

Peek Performance: Apple’s grootste aankondigingen

Van de iPhone SE (2022) tot aan Mac Studio: dit zijn de belangrijkste producten die Apple tijdens Peek Performance liet zien:

#1 iPhone SE (2022)

De nieuwe iPhone SE (2022) is een feit. De smartphone volgt het voorbeeld van zijn voorganger en neemt dus het ontwerp van de iPhone 8 uit 2017 over. Dikke schermranden, Touch ID en een enkel camerasysteem. Op het eerste oog niet heel indrukwekkend, maar onder de motorkap wel voorzien van de juiste upgrades.

De smartphone draagt namelijk de A15 Bionic chip met zich mee. Deze processor zit ook in de iPhone 13-series en maakt van de iPhone SE (2022) een echte krachtpatser. De smartphone is dus snel, maakt gebruik van computational photography en gaat langer mee op een volle lading.

Meer weten over de nieuwe smartphone van Apple? Check dan zeker dit artikel.

#2 Apple Silicon’s nieuwste familielid

Tijdens Peek Performance werd de Apple Silicon-familie uitgebreid. Het Amerikaanse bedrijf liet vanavond de M1 Ultra zien aan de wereld. Een System on a Chip (SoC) die dusdanig krachtig en zuinig is dat de concurrentie zich serieus zorgen kan gaan maken.

Dat konden ze al door de komst van M1 Pro en M1 Max in 2021, maar met de Ultra gaat Apple nog net een stapje verder. De nieuwe SoC is namelijk het resultaat van twee gefuseerde M1 Max-chips.

Benieuwd naar het hele verhaal? Je leest het artikel hier!

#3 Nieuwe iPad Air

Apple heeft de opvolger van de iPad Air (2020) aangekondigd. De populaire tablet krijgt voornamelijk intern een upgrade en wordt voorzien van de M1-chip. Hiermee kan de tablet de iPad Pro rustig bijbenen en gebruikt worden voor veel verschillende (zware taken).

Verder beschikt de tablet over een Liquid Retina-beeldscherm, 5G-ondersteuning en een verbeterde camera.

Meer weten? Lees dit artikel dan even!

#4 Mac Studio en Studio Display

Apple heeft vanavond een krachtigere versie van de Mac Pro aangekondigd. De nieuwe Mac Studio ziet er niet alleen uit als een aantal op elkaar gestapelde Mac mini’s, maar gedraagt zich daar ook naar. Het is namelijk de eerste computer die daadwerkelijk gebruikmaakt van de M1 Ultra-chip. Je leest in dit artikel alles over de nieuwe computer.

Bij een dergelijk apparaat hoort natuurlijk ook een beeldscherm. Deze brengt Apple in de vorm van de Studio Display: een 27-inch beeldscherm met een 5K-resolutie, 600 nits aan helderheid en TrueTone-ondersteuning. In dit artikel lees je er meer over!

#5 Apple gaat voor groen

Naast de iPhone SE (2022) heeft Apple ook twee nieuwe iPhone 13-varianten aangekondigd. Het gaat om een nieuwe kleurenoptie voor zowel de iPhone 13 als de iPhone 13 Pro.

De nieuwe kleurenoptie lekte eerder al uit, maar is nu dus ook officieel. Waar eerder alleen verwacht werd dat de reguliere iPhone 13-modellen voorzien werden, krijgen alleen de twee 6.1-inch modellen de optie.