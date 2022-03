Waarom Apple Park afgelopen nacht voor een deel ontruimd werd

Apple Park, het hoofdkantoor van Apple in Cupertino, moest afgelopen nacht voor een deel ontruimd worden. De oorzaak: een envelop met verontrustende inhoud.

In de loop van de middag (lokale tijd) troffen medewerkers van Apple de envelop aan. Bij het openmaken trof men witte poeder aan, waarna direct de hulpdiensten in actie moesten komen.

Apple Park voor deel ontruimd door envelop

Rond het einde van de middag werd het nieuws door NBC Bay Area naar buiten gebracht. Er waren beelden te zien van verschillende hulpdiensten die zich bij het hoofdkantoor van Apple verzameld hadden. Na de vondst van de verdachte envelop werden ze ingeschakeld, was het brandalarm te horen en ging het protocol voor gevaarlijke goederen in.

Na goed onderzoek van de hulpdiensten werd duidelijk dat het witte poeder niet schadelijk was. Het personeel mocht aan het eind van de middag Apple Park weer betreden. In een e-mail aan de Amerikaanse website The Verge maakte het bedrijf duidelijk dat er weer over gegaan werd tot de orde van de dag en alle secties van het bedrijf weer opereerde.

De inhoud van de envelop was dus niet giftig, maar wat er dan wel is afgeleverd aan Apple Park wordt niet bekend. Zowel het bedrijf als de hulpdiensten houden de kaken, wat dat betreft, stijf op elkaar.

Voor de geïnteresseerden onder ons: via deze link krijg je toegang tot het volledige officiële verslag van het incident.

Uniek kijkje op de campus

Apple Park is een bijzondere plek. Het is niet alleen dè plek waar het bedrijf vanuit opereert, maar ook èèn van de meest bijzondere hoofdkantoren ter wereld. Dat hebben we de afgelopen twee jaar tijdens de digitale presentaties al een beetje kunnen zien, maar een rondleiding als de Franse televisiezender TFI Info kregen we nooit.

De zender kreeg eind vorig jaar de kans om een uniek kijkje in Apple Park te nemen. Benieuwd hoe dat er precies uitzag? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel dat Jeroen erover schreef.