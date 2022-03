Apple laat oude tijden herleven en domineert de premium markt

Uit extern marktonderzoek blijkt dat Apple heel goed bezig is op de premium markt voor smartphones en op elke markt koploper is. Dat gebeurde in 2021, toen de markt voor duurdere telefoons een nieuw hoogtepunt bereikte. Blijkbaar gaven toch nog heel veel mensen geld uit aan premium smartphones.

Het onderzoek is gedaan door Couterpoint Research. De marktonderzoeker laat weten dat het premium segment van de smartphonemarkt veel beter presteerde dan de andere segmenten. Opvallend is wel dat de onderzoeker toestellen vanaf 400 dollar meetelt voor haar conclusie; er zit dus ook heel wat midrange spul tussen.

Apple boert goed

Het is – zoals in heel veel onderzoeken – dus maar net de vraag op welke data je let en vanaf welke data je meet. Maar goed, Counterpoint laat weten dat de markt, in vergelijking met 2020, een groei van 24 procent laat zien. Daarnaast is het aandeel verkochte premium smartphones 27 procent van heel de smartphonemarkt.

Het bedrijf gelooft dat de groei te danken is aan diverse factoren. Denk dan aan de toegenomen vraag voor 5G-smartphones. Daarnaast speelt het wereldwijde chiptekort een rol. Veel smartphonerelease werden uitgesteld van 2020 naar 2021. Ook kochten mensen soms in 2021 een smartphones die ze eigenlijk in 2020 hadden willen kopen. Maar destijds kon dat niet, omdat sommige smartphones slecht verkrijgbaar waren.

Hogere prioriteit voor premiumsmartphones

Daarnaast gaven bedrijven als Apple een hogere prioriteit aan premium smartphones. Dat ging dan ten koste van andere producten, zoals de iPad, zodat er genoeg onderdelen beschikbaar zouden zijn. Verder is het zo dat het bedrijf uit Cupertino een behoorlijk marktaandeel had vorig jaar.

Apple had een marktaandeel van zestig procent in het premium segment, in alle markten: Europa, de Verenigde Staten en Azië. Dat komt onder meer door de hierboven genoemde redenen. Waarschijnlijk speelde het verval van Huawei hierin ook een rol, aangezien de iPhone-maker veel nieuwe gebruikers uit China verwelkomde.

Counterpoint Research