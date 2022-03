Apple heeft mogelijk weer een ‘One More Thing’, maar wat is het?

Dinsdagavond 19:00 uur organiseert Apple haar eerste evenement van het jaar. De grote vraag is nu: wat presenteert het bedrijf die avond? Geruchtenmakers struikelen over elkaar om hun boodschap naar buiten te brengen. Daardoor lopen sommige verhalen uiteen, maar zijn er ook veel overeenkomsten zichtbaar.

Over het Peek Perfomance-evenement van Apple is al een hoop geschreven. En tot dinsdagavond 19:00 uur hebben veel techredacteuren extra werk aan het verwerken van allerlei geruchten. Een deel van het werk is geruchten wegschuiven die niets waard lijken te zijn. Maar sommige bronnen neem je iedere keer mee.

Wat gaat Apple doen?

Wanneer Mark Gurman van Bloomberg in zijn nieuwsbrief Power On dingen meldt, dan is de kans groot dat die nieuwtjes vervolgens op allerlei websites verschijnen. In de meest recente versie van zijn nieuwsbrief, schrijft de redacteur over de verwachtingen voor het evenement. Nee, er komt geen AR/VR-bril.

We hebben het vaker gehoord. Apple komt dinsdagavond met een nieuwe iPhone SE en een nieuwe iPad Air. De iPhone SE krijgt naar verluidt ondersteuning voor 5G en de A15 Bionic-processor. En met een prijs van ongeveer 300 dollar, kan het apparaat nog wel eens de goedkoopste iPhone ooit gaan worden.

Maar wat wordt de One More Thing?

Daarnaast zijn er nog wat geruchten over een nieuwe Mac mini en over de andere desktopcomputers van het bedrijf. Er is sowieso de laatste tijd veel nieuws over het desktopaanbod van Apple. Zo wordt er ook veel geschreven over nieuwe displays. En dat is wat Gurman eveneens doet in zijn Power On-nieuwsbrief.

Volgens Gurman wordt de One More Thing van dit evenement een nieuwe monitor, een kleinere Mac Pro of een iMac Pro. Aangezien andere geruchtenmakers, zoals Ming-Chi Kuo, zeggen dat het desktopaanbod voor 2022 mager is, is de kans dus groot dat een nieuw beeldscherm de verrassing van de avond wordt.

