Apple steunt Oekraïne en ontneemt het Russische volk hun iPhones

Apple besluit om de verkoop van haar producten te stoppen in Rusland, nu het land oorlog voert met buurland Oekraïne. Dat laat het bedrijf in een statement tegenover Amerikaanse media weten. Hiermee laat het bedrijf wederom zien dat het tegen de invasie van het Russische leger is. Eerder nam de iPhone-maker al andere maatregelen.

In de afgelopen dagen zorgde het bedrijf al voor beperkingen via betaaldienst Apple Pay. Dat heeft te maken met sancties die zijn opgelegd door de westerse wereld, via het Swift-betaalsysteem. Daarnaast is het zo dat de nieuwsapplicatie van staatsomroep Russia Today (RT) niet meer te downloaden is buiten Rusland.

Sinds vorig jaar exporteert Apple geen producten meer naar Rusland. Het bedrijf laat weten de situatie in de gaten te houden en in contact te blijven met de getroffen gebieden. Dat de iPhone-maker dit doet, hoeft geen toeval te zijn. Eerder vroeg de Oekraïense vicepremier, Mykhailo Fedorov, namelijk al of het bedrijf wilde stoppen met de verkoop van haar producten in het land.

Zulke acties kunnen ervoor zorgen dat “de jeugd aldaar gemotiveerd wordt actie te ondernemen”. Het doel: het stoppen van de Russische invasie op het Oekraïense grondgebied. De overheid zet hier het liefst – vanzelfsprekend – alle beschikbare middelen voor in.

Het is niet duidelijk of Apple overal gehoor aan geeft. Vooralsnog lijkt het bedrijf de zaken voor de App Store niet te staken. Wel stopt het voorlopig met live verkeersinformatie in Oekraïne, als veiligheidsmaatregel. Google doet overigens hetzelfde, omdat mensen die informatie gebruikten om de bewegingen van het Russische leger in kaart te brengen.

Het bedrijf heeft een uitgebreid statement afgegeven, die we hieronder voor de volledigheid toevoegen. Om het bericht vanuit het bedrijf volledig authentiek over te laten komen laten we deze in het Engels staan.

We are deeply concerned about the Russian invasion of Ukraine and stand with all of the people who are suffering as a result of the violence and are supporting humanitarian efforts, providing aid for the unfolding refugee crisis, and doing all we can to support our teams in the region.

We have taken a number of actions in response to the invasion and have paused all product sales in Russia. Last week, we stopped all exports into our sales channel in the country. Apple Pay and other services have been limited. RT News and Sputnik News are no longer available for download from the App Store outside Russia. And we have disabled both traffic and live incidents in Apple Maps in Ukraine as a safety and precautionary measure for Ukrainian citizens.

We will continue to evaluate the situation and are in communication with relevant governments on the actions we are taking. We join all those around the world who are calling for peace.