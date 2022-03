Apple verwijst naar nieuw gereedschap voor filmmakers in iMovie

Tijdens het Peek Performance-evenement van Apple bracht Apple teasers naar buiten voor functies die naar de iMovie-applicatie komen. En het lijkt erop dat we niet heel lang op die nieuwe opties hoeven te wachten. Ze verschijnen namelijk al in april, aldus de beschikbare informatie op officiële website van het bedrijf.

Grote presentaties van Apple staan vaak in het teken van hardware. Daarin stelde de fabrikant dit voorjaar niet teleur, met de aankondiging van de Mac Studio en Studio Display. Daarnaast kregen de iPhone 13 en Watch ook nog wat liefde. En verscheen er een teaser voor functies die binnenkort naar de app iMovie komen.

Apple denkt aan iMovie

Op de officiële website van Apple is er meer te lezen over de functies die naar iMovie komen. Zo maken we in april kennis met Magic Move. Met deze optie selecteer je verschillende mediabestanden (of een album), die iMovie automatisch samenvoegt tot één video. De app pikt er alleen de beste onderdelen uit, zo luidt de belofte.

Gebruikers krijgen de mogelijkheid om te experimenteren met twintig verschillende stijlen. Ze kunnen onderdelen gemakkelijk trimmen, verwijderen en verschuiven, terwijl de muziek zich automatisch aanpast aan de lengte van de video. Dit lijkt heel erg op een functie die de Foto’s-app al sinds iOS 10 aanbiedt.

Toegang tot storyboards

Daarnaast komt er een functie aan genaamd Storyboards. Dit onderdeel biedt twintig vooraf ingestelde storyboardopties aan, waarmee gebruikers een eigen verhaal kunnen vertellen. Elk board komt met zijn eigen set aan regels en shots, zodat gebruikers leren hoe ze belangrijke onderdelen in beeld kunnen krijgen.

Ze leren hoe ze een verhaal vormgeven, hoe ze de clips moeten organiseren en welke clips ze moeten vastleggen. De gemaakte video is vervolgens eenvoudig op te slaan via de Foto’s-app, zodat je de content kunt delen met familie en vrienden. Dan rest nu nog de vraag wanneer de opties precies arriveren in april.

Apple