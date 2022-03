Apple, Microsoft en Google scoren slecht in reparatierapport

Wil je jouw telefoon of laptop zelf repareren? Dat wordt een hels karwei als je een Apple, Microsoft of Google-product hebt.

Vroeger was natuurlijk lang niet alles beter, maar het repareren van je apparaat was een stuk makkelijker. Zo was het een eitje om bijvoorbeeld je batterij te vervangen in jouw Apple-product. Tegenwoordig is het een stuk lastiger gemaakt. Dat heeft natuurlijk verschillende oorzaken. Zo hebben apparaten meer en complexere onderdelen dan vroeger, maar dat betekent niet dat bedrijven het kunnen versimpelen.

Apple scoort niet best

Uit een rapport van de US Public Research Interest Group (USPIRG) komen Apple, Google en Microsoft er niet goed. De organisatie werkte hiervoor samen met de bekende reparatiesite iFixit en gebruikte hierbij ook de data die techbedrijven moeten leveren aan de Franse overheid vanwege wetgeving om consumenten te tonen hoe simpel of moeilijk een reparatie is. Vooral Apple scoort belabberd.

In totaal nam USPIRG tien bedrijven onder de loep en verdeelden deze in twee groepen: laptops en mobiele telefoons. Het enige bedrijf dat in beide categorieën meedoet is Apple. Hoewel de producten van het merk normaal bovenin in de lijstjes staan qua prestaties, staan de iPhone en de Macbook qua reparatie helemaal onderaan.

Laptops

Op een schaal van 0 tot 10 qua eenvoudigheid van reparatie scoort Apple een 3,16 bij laptops. Vooral het in en uit elkaar halen van de Macbook is lastig volgens het rapport. Het moet qua reparaties net Microsoft voor zich dulden dat een 4,6 krijgt. Andere merken doen het veel beter en scoren wel een voldoende. HP (6,39), Acer (6,87) en Lenovo (6,99) doen het allemaal beter. Asus (7,61) en Dell (7,81) scoren zelfs een hoge zeven.

Smartphones

Bij mobiele telefoons doet Apple het nog veel slechter. Het heeft daar een score van een 2,75. Google scoort met de Pixel ook een onvoldoende met een 4,64. Samsung daarentegen scoort een krappe voldoende (5,69), maar dat is niets vergeleken met Motorola. Het Amerikaanse bedrijf heeft een 7,77 als score.