Deze Apple-medewerker verdiende miljoenen, maar legaal was het niet

Een voormalig medewerker van Apple pleegde vermoedelijk fraude, waardoor het bedrijf mogelijk meer dan tien miljoen dollar kwijtraakte. Hij misbruikte daarvoor zijn positie bij de iPhone-maker als inkoper van belangrijke onderdelen. Naar verluidt ontving hij smeergeld en liet hij het bedrijf betalen voor niet-geleverde goederen.

De persoon in kwestie, Dhirendra Prasad, werkte tussen 2008 en 2018 als inkoper van de afdeling Global Service Supply Chain bij het bedrijf. Dat laten de aanklagers en de federale belastingdienst van de Verenigde Staten weten. Prasad heeft mogelijk z’n positie misbruikt voor het maken van meerdere, malafide deals.

Apple opgelicht voor miljoenen dollars

De huidige informatie is afkomstig van de website Siliicon Valley, die een lijst met vermeende activiteiten publiceert. Op de lijst staat onder meer het aannemen van smeergeld, het stelen van onderdelen en Apple laten betalen voor goederen die nooit arriveerden. Prasad moet nu voor de rechter verschenen, vanwege vijf aanklachten.

De vijf aanklachten behelzen onder meer het plegen van fraude, geld witwassen en belastingontduiking. Daardoor kan de man voor vijf tot maximaal twintig jaar achter de tralies belanden. Apple zou door zijn handeling zo’n tien miljoen dollar armer geworden zijn. Maar dat getal is vooralsnog niet bevestigd.

Voor de rechter verschijnen

Prasad verschijnt waarschijnlijk aanstaande donderdag voor het eerst voor de rechter in San Jose. De federale overheid aldaar heeft reeds toestemming voor het in beslag nemen van vijf miljoen dollar, zowel in cash als in eigendommen. De intentie van de overheid is om de beslaglegging niet terug te draaien.

Daarnaast worden er nog twee andere mannen gekoppeld aan de criminele handelingen. Het paar zou bedrijven in handen hebben die zaken gedaan hebben met Apple. Verder zouden de drie mannen onder één hoedje gespeeld hebben, zodat ze maximaal konden profiteren van het witwassen van geld en het plegen van fraude. Dit krijgt ongetwijfeld een staartje.

Silicon Valley