Apple komt met zwart en zilveren kleuren voor Magic Keyboard en meer

Met de onthulling van de Mac Studio en de Studio Display werd tijdens het Peak Performance-evenement ook duidelijk gemaakt dat er een nieuwe kleuren combinatie wordt uitgebracht voor producten als het Magic Keyboard met Touch ID, een Magic Trackpad en een Magic Mouse.

En het mooie van dat alles is dat je het nu kan bestellen bij Apple zelf. Als het goed is moeten de Magic Keyboard met Touch ID, de Magic Trackpad en de Magic Mouse dan op vrijdag geleverd worden.

Magic Keyboard en meer in andere kleuren

Qua hardware doen de producten als de Magic Keyboard met Touch ID, de Magic Trackpad en de Magic Mouse niks nieuws. Zo moet je de muis nog steeds op een rare manier opladen. Wel is het goed om te zien dat bij dit product een USB-C naar lightning kabel wordt geleverd. Op die manier kun je hem snel opladen. Het verschil zit hem dus in de kleur. In plaats van wit, heb je nu een zwarte muis. Dat staat wellicht net iets professioneler. Deze muis kost 109 euro.

Het tweede product is de Magic Keyboard met Touch ID. Ook deze is hetzelfde als de andere variant die op de markt is, met het verschil dat je een andere kleurencombinatie hebt. Het gaat om een combinatie tussen een zilveren ondergrond en zwarte toetsen. Deze kost 205 euro en is dus twintig euro duurder dan zijn witte variant. Hij werkt draadloos en komt ook met een USB-C naar lightning kabel om hem op te laden.

Track Pad

Naast de Magic Keyboard met Touch ID en de zwarte Magic Mouse heb je ook nog een zwart Track Pad. Ook deze is 20 euro duurder, dus je betaalt wat meer voor de zwarte kleur. Je kunt hem hier scoren. Wil je meer lezen over alles dat tijdens het Peek Performance-evenement is aangekondigd? Bezoek dan hier onze overzichtspagina.