Apple maakt kwartaalcijfers tweede kwartaal 2022 op 28 april bekend

Apple maakt bekend op welke datum het bedrijf haar aankomende kwartaalcijfers presenteert. Dat gebeurt aan het einde van april, 28 april om precies te zijn. Het betreft het tweede fiscale kwartaal van de iPhone-maker. Dat fiscale kwartaal valt samen met het eerste kalenderkwartaal, van januari tot en met maart.

Het is niet vreemd dat Apple deze aankondiging doet op de website voor investeerders. Hoewel het altijd goed is om te zien hoe een bedrijf presteert, zijn het de investeerders die er natuurlijk het meeste baat bij hebben. Wij vinden het bijvoorbeeld interessant om te zien hoe populair bepaalde producten uit Cupertino zijn.

Apple presenteert kwartaalcijfers eind april

De kwartaalcijfers voor het tweede fiscale kwartaal omhelzen in principe januari tot en met maart. Maar het einde van december wordt eveneens meegerekend, waarschijnlijk om de cijfers mooi op te kunnen poetsen. Het einde van het jaar staat meestal garant voor een boost in sales voor specifieke producten.

Dat is niet vreemd, aangezien Apple, samen met een sloot aan andere fabrikanten, veel producten in de laatste maanden van het jaar uitbrengt. Zo zagen we eind vorig jaar natuurlijk de nieuwe iPhone-modellen voorbijkomen. En in het afgelopen kwartaal verscheen bijvoorbeeld de Mac Studio nog.

Hoe zat het met de vorige cijfers?

Het is dus interessant om te zien in hoeverre de nieuwe iPhones en iPads scoorden en of de Mac Studio of cijfermatig indruk weet te maken. Als we kijken naar de kwartaalcijfers van hetzelfde kwartaal in 2021, dan zien we dat Apple 89,6 miljoen dollar aan omzet genereerde. En wat zijn de verwachting voor dit kwartaal?

Nou, Apple brengt haar verwachtingen al een poos niet meer naar buiten. De wereld is nog altijd ontregeld door corona, wat leidt tot tekorten aan chips en onderdelen. Daardoor kunnen bedrijven in het algemeen veel minder aan de vraag voldoen vanuit consumenten, waardoor cijfers wellicht een vertekend beeld geven.

