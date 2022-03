Apple wil iPhone toegankelijker maken met een nieuw abonnement

Een nieuwe iPhone kan vrij prijzig zijn. Zeker bij een Pro of Pro Max loopt de prijs snel op. Apple heeft nu een idee om het toegankelijker te maken.

De iPhone SE is natuurlijk een prima instapmodel voor de iPhone. Het is niet zo duur als de reguliere modellen en is vrij snel. Als je meer wil kom je echter bij de reguliere modellen uit die weer een stap duurder zijn. De prijs kan je ervan weerhouden om een telefoon aan te schaffen en wellicht wil je de telefoon niet tegelijkertijd met een mobiel abonnement aanschaffen. Apple komt nu met een oplossing.

Een abonnement voor de iPhone

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde medium Bloomberg werkt Apple nu aan een abonnement voor hardware. Dit zou betekenen dat je met dat abonnement in bezit komt van een iPad of iPhone. Als alles goed gaat, wil Apple het volgend jaar introduceren. De bedoeling daarbij is dat je voor 12 of 24 maanden een abonnement afsluit. Mogelijk kun je daarbij ook automatisch upgraden als er een nieuw model uitkomt, zoals we jaarlijks van een iPhone gewend zijn. Het is dan ook niet zo dat de abonnementssom gelijk staat aan de prijs van een toestel verdeeld over een aantal maanden. Mocht dit een succes worden dan wil Apple dit eventueel ook uitrollen bij andere producten.

De prijs verdelen over een aantal maanden kan overigens wel in sommige landen. Zo heeft het voor klanten in de Verengde Staten een rentevrije lening waarmee ze een iPhone kunnen kopen. Een zelfde soort regeling is er ook voor bezitters van de Apple Card.

Het verdienmodel van Apple

Abonnementen zijn niets nieuws voor Apple. Het bedrijf heeft al flink wat diensten lopen waarbij je maandelijks moet afrekenen. Wat te denken van Apple TV+, Music, Arcade en One. In andere landen zijn er zelfs nog meer services zoals News+ en Fitness+. Ook kun je maandelijks betalen voor Apple Care om zo extra garantie voor je apparaat te hebben.