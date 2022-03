Apple maakt met iPadOS 15.4 Universal Control eindelijk werkelijkheid

Apple heeft updates uitgebracht voor de Mac en iPad, waardoor het mogelijk is beide apparaten met toetsenbord en muis te bedienen. Dat kan tegelijkertijd, waardoor de iPad dus als het ware een verlengstuk van je Mac wordt. Je hebt hiervoor natuurlijk wel de nieuwste versies van macOS en iPadOS nodig.

Dat je de nieuwste versie van beide besturingssystemen op de apparaten moet installeren, is niet de enige voorwaarde. Apple maakt namelijk duidelijk dat je op beide apparaten op hetzelfde iCloud-account ingelogd moet zijn. Ook mogen de devices niet meer dan tien meter van elkaar verwijderd zijn.

Apple brengt Universal Control uit

Daarnaast moet je op zowel de iPad als de Mac de opties bluetooth, wifi en Handoff aan hebben staan. Voldoe je aan alle eisen, dan kun je gebruikmaken van Universal Control. Je bedient dan beide apparaten met één toetsenbord en muis. En in plaats van een muis kun je ook de trackpad op de MacBook gebruiken.

Wanneer alles eenmaal geïnstalleerd is en werkt, dan kun je bijvoorbeeld bestanden van het ene naar het andere apparaat kopiëren. Omdat Universal Control naadloos werkt tussen beide Apple-apparaten, hoef je als gebruiker zo’n bestand enkel te verslepen. De software zorgt er vervolgens voor dat alles in orde komt.

Oppakken en verslepen

Het is dus in feite een kwestie van bestanden oppakken en verslepen. Zoals Apple in een eerder gelanceerd persbericht aankondigde, dien je dus macOS Monterey te gebruiken op je Mac. Die versie van het besturingssysteem biedt allerlei handige opties aan, waaronder dus Universal Control (of Universele bediening).

Daarnaast dien je iPadOS 15.4 te installeren. Die versie van het besturingssysteem voor de tablet van Apple is sinds maandagavond Nederlandse tijd te downloaden. Mocht je in het bezit zijn van de genoemde apparaten en softwareversies, dan kun je dus vanaf nu de nieuwe functie Universele bediening zelf uitproberen.