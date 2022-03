Het eerste Apple-event van 2022 is officieel een feit

Het eerste Apple-evenement van 2022 is officieel een feit. Het Amerikaanse bedrijf heeft de uitnodigingen voor het evenement, dat wederom volledig online te volgen is, er zojuist uitgestuurd.

De geruchten gingen al enige tijd rond, maar vandaag wordt het bevestigd. Het eerste Apple-event van 2022 vindt plaats op 8 maart.

Eerste Apple-event van 2022 op 8 maart

‘Peek Performance’: dat is de naam dat het evenement op 8 maart 2022 draagt. Net als bij de voorgaande evenementen wordt ook deze editie er eentje die vanuit Apple Park wordt uitgezonden. Volledig digitaal, dus. Ook het tijdstip voor het evenement blijft onveranderd. Je kunt op 8 maart dus vanaf 19:00 uur Nederlandse tijd meegenieten met alles wat Apple aan gaat kondigen.

Naast de aankondiging van het evenement, de datum en het tijdstip laat Apple logischerwijs verder niet los. We zullen dus tot aanstaande dinsdag moeten wachten om te weten wat het bedrijf voor ons in petto heeft.



iPhone SE (2022) en nieuwe iPad Air

Dat wil overigens niet zeggen dat we geen verwachtingen hebben. In de afgelopen tijd hebben betrouwbare bronnen, waaronder analist Ming-Chi Kuo en Bloomberg-journalist Mark Gurman, al verschillende informatie naar buiten gebracht. Zo weten we inmiddels dat we rekening kunnen houden met een nieuwe iPhone SE én een vernieuwde iPad Air.

Dankzij geruchten ontstond het idee dat Apple voor de iPhone SE (2022) aan de haal zou gaan met het ontwerp van de XR. Ming-Chi Kuo laat echter weten dat dit niet het geval is en dat consumenten wederom het ontwerp van de iPhone 7 voorgeschoteld krijgen. Wel krijgt de smartphone naar verluidt een snellere chip, een beter camerasysteem en 5G-ondersteuning.

De vernieuwde iPad Air krijgt een paar kleine tweaks, waaronder een 5G-model en een snellere CPU. Beide apparaten worden voorzien van iOS 15.4 (iPadOS 15.4). Het besturingssysteem is op dit moment in beta en zal binnenkort dus het daglicht kunnen zien.

Benieuwd wat we tot nu toe weten over de nieuwe update van Apple? Lees dan ook zeker even het bovenstaande artikel!