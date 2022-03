Problemen bij Apple: diensten twee dagen op rij te maken met storing

De laatste tijd zijn er wat problemen bij Apple, waardoor verschillende diensten twee dagen niet (goed) bereikbaar of te gebruiken waren. In dit soort gevallen doe je er goed aan de statuspagina van het bedrijf in de gaten te houden. Daar staat alle relevante informatie met betrekking tot uitgevallen diensten en producten.

Wanneer je op dit moment de pagina bezoekt (woensdagochtend), dan zie je dat er geen vuiltje aan de lucht is. Alle diensten staan op de groen en geen enkele dienst staat dus op rood. De pagina laat altijd de meest up-to-date informatie zien, die ververst wordt op het moment dat je op de pagina landt. Dat is goed om te weten.

Apple-diensten onbereikbaar

De diensten van het bedrijf uit Cupertino zijn niet altijd goed bereikbaar, zo bleek maar weer afgelopen week. Verschillende gebruikers meldden namelijk dat specifieke producten niet meer goed te gebruiken waren of dat ze tegen problemen aanliepen. Dat gebeurde voor een tweede keer in twee dagen tijd, heel irritant.

Wellicht heb je er al iets op social media over voorbij zien komen, omdat een aantal mensen daar van zich liet horen. Hoewel het de problemen niet oplost, is het wel fijn om te weten dat je niet de enige bent. Dan weet je dat het probleem dus – hoogstwaarschijnlijk – niet bij jou ligt. Apple moet de boel dan rechttrekken.

Welke diensten deden het niet?

Een aantal diensten deden het de afgelopen dagen niet (goed). Denk dan aan de App Store, de apps voor boeken en muziek, de Mac App Store en Podcasts. Daarnaast merkten gebruikers tevens op dat er problemen waren bij iCloud Web Apps, de weerapp, Apple Card en Game Center. Veel populaire diensten, dus.

Wat er precies aan de hand was, is niet helemaal duidelijk. Maar de Downdetector laat zien dat Apple niet het enige bedrijf was dat last had van storingen. Mogelijk was er dus een breed probleem op serverniveau, waar andere bedrijven ook mee te kampen kregen. Hoe dan ook; nu lijkt alles gelukkig weer goed te werken.

