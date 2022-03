Apple kijkt naar China voor nieuwe geheugenchips in iPhone

Een storing bij een Japanse partner die geheugenchips maakt voor de iPhone heeft Apple aan het denken gezet. Het kijkt nu naar China.

Hoewel bij Apple alles perfect gestroomlijnd is, kan er altijd iets misgaan. De fabrikant is voor haar geheugenchips in de verschillende iPhones flink afhankelijk van een Japanse producent. Deze kreeg recent te maken met een storing in de productie, waardoor de productie gevaar liep. Het heeft Apple doen beseffen om verder te kijken.

Apple kijkt naar nieuwe opties

Om eenzelfde probleem in de toekomst te voorkomen wil Apple samenwerken met meerdere producenten van geheugenchips. Hierdoor is het dus minder afhankelijk van een enkele producent. Er worden door Bloomberg al verschillende alternatieven genoemd. Zo kijkt het bedrijf uit Cupertino naar Samsung en SK Hynix Inc (’s werelds grootste maker van flash geheugens). Toch is er ook een opvallende naam die langskomt in het rijtje.

Volgens Bloomberg is Apple ook in gesprek met Yangtze Memory Technologies, een onderdeel van het Chinese staatsbedrijf Tsinghua Unigroup Co. Apple zou zelfs al de NAND-chips van het bedrijf hebben getest. Wel meldt het medium dat de beslissing nog niet door Apple gemaakt is. Bovendien heeft het nog twijfels over de betrouwbaarheid van de productie en de kwaliteit van de chips.

Het Taiwanese Digitimes gaat wat verder in haar berichtgeving. In een rapport dat in handen is gekomen van het medium, blijkt dat het validatieproces van het Chinese bedrijf al goedgekeurd is door Apple. Hierdoor kan Yangtze Memory Technologies al in mei beginnen met kleine volumes.

China als opvallende keuze

Een move naar China in deze tijd kan opmerkelijk worden genoemd. Er is nog steeds onenigheid tussen de Chinese en Amerikaanse overheid. De oorlog in Oekraïne zorgt voor nog meer tweespalt. De Verenigde Staten wil dat China meer optreedt tegen Rusland. China daarentegen is weer boos op de Verenigde Staten omdat het een aantal Chinese bedrijven (zoals Huawei) op een zwarte lijst heeft gezet.

iMore