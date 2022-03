Apple Car: bedrijven lijken zich op te maken voor productie

De Apple Car lijkt eraan te komen, maar de grote vraag is wanneer. Leveranciers bereiden zich alvast voor op de mogelijke productie.

Er gaan veel geruchten over de Apple Car, maar zoals bij alles houdt het techbedrijf de kaken stevig op elkaar. Desondanks komen we regelmatig kleine zaken te weten. Nu brengt het Zuid-Koreaanse DigiTimes wat nieuws naar buiten.

Wie gaat de Apple Car bouwen?

Volgens het rapport maken Foxconn en Luxshare zich op om de Apple Car te produceren. Foxconn kennen we natuurlijk vooral als bedrijf dat de assemblage doet van verschillende Apple-apparaten, maar kan ook elektrische auto’s in elkaar zetten. Vorig jaar presenteerde het bedrijf nog een softwareplatform om auto’s sneller op de markt te brengen. Luxshare op zijn beurt werkt samen met de Chinese autobouwer Chery voor het produceren van elektrische auto’s.

Toch is het volgens DigiTimes onwaarschijnlijk dat Apple meteen met deze partijen in zee gaan. Volgens het medium staan het Koreaanse Hyundai en het Canadese Magna op poleposition om de Apple Car te produceren. De twee bedrijven hebben het voordeel omdat ze meer ervaring hebben in het bouwen van auto’s. Beide bedrijven zijn bovendien al eens eerder genoemd.

Toch hoop voor Chinese bedrijven

Het kan echter zijn dat Apple op een later moment toch een beroep doet op Foxconn en Luxshare. Dat zal dan vooral voor de Apple Car voor de Chinese markt zijn. Volgens het rapport moeten de auto’s voor de Amerikaanse markt beschikken over Zuid-Koreaanse batterijen van LG, SK On of Samsung, terwijl de Chinese auto van Apple accu’s gaat gebruiken van het Chinese CATL en BYD.

De grote vraag is natuurlijk wanneer de Apple Car op de markt komt. Analisten zijn verdeeld over de datum. Zo gaat Reuters er vanuit dat we de auto al in 2024 zien, terwijl de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo gaat voor een lancering ergens tussen 2025 en 2027.

MacRumours