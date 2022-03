Apple krijgt boete van 50 miljoen euro van Autoriteit Consument & Markt

Omdat Apple niet eerder voldeed aan de eisen die de Autoriteit Consument & Markt oplegde, moet het bedrijf nu een flinke boete betalen. Die boete komt uit op in elk geval vijftig miljoen euro, maar kan nog oplopen. De iPhone-maker leverde inmiddels een aangepast voorstel aan waar de ACM zich nu over buigt.

Dit heeft nog steeds alles te maken met het App Store-beleid aangaande datingapps in Nederland. Dergelijke apps moeten in Nederland alternatieve betaalmethoden kunnen aanbieden, aldus de autoriteit, maar dat wil Apple niet. Daardoor kon de ACM een boete van in totaal vijftig miljoen euro opleggen aan de onderneming.

Apple moet flinke boete betalen

De Autoriteit Consument & Markt komt niet zomaar op dat bedrag. Apple kreeg tien weken de tijd om een nieuw voorstel voor het App Store-beleid op te sturen. Elke week kon de ACM een boete van vijf miljoen euro opleggen, voor maximaal tien weken lang. Die tien weken zijn inmiddels voorbij gevlogen.

Inmiddels leverde Apple wel een nieuw voorstel aan waar de ACM zich nu over buigt. Dat laat de waakhond weten in een onlangs gepubliceerd persbericht. Tegenover Tweakers laat de autoriteit weten dat de aanpassingen “veelbelovend zijn”. Echter, er worden momenteel geen inhoudelijke details gedeeld.

Kan de boete nog oplopen?

Wanneer het definitieve voorstel binnen is, dan stuurt de ACM dat door naar de marktpartijen. Wanneer dat gebeurt, is eveneens onduidelijk. Wanneer blijkt dat het nieuwe voorstel wederom niet aan de eisen voldoet, dan kan Apple nogmaals terechtkomen in een boeteprocedure. En dan loopt het bedrag dus op.

De ACM kan Apple dan namelijk “een nieuwe last opleggen met een hogere dwangsom om Apple te stimuleren om aan de last te voldoen”. Om wat voor bedragen het dan gaat, dat is niet duidelijk. We moeten nu dus eerst even afwachten wat de ACM besluit en dan krijgt dit verhaal ongetwijfeld een staartje.

ACM