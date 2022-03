Apple Arcade krijgt Alto’s Adventure: The Spirit of the Mountain

In het nieuwe jaar is het nog redelijk rustig geweest met Apple Arcade. Maar daar lijkt nu een klein beetje verandering in te komen. Er komen deze maand namelijk drie interessante games uit.

Het gaat daarbij om twee klassiekers die in een nieuw jasje worden uitgebracht en een compleet nieuwe game. Omdat het om een paar mooie games gaan, zetten we ze graag op een rijtje.

Apple Arcade-games in maart

Shadow Blade+

De eerste game die we krijgen is Shadow Blade+. De game komt op 4 maart uit. Het gaat om een actie-platformgame met een toffe visuele stijl. Als een ninja moet je afrekenen met diverse vijanden en tegelijkertijd oppassen dat je niet sneuvelt door de vallen die in de game zit gestopt. Het is aan de speler om de orde in de wereld te herstellen, maar vooral ook te genieten van deze toch wel toffe game.

Monument Valley 2+

Toch is het de release van Monument Valley 2+ die ons het meest enthousiast maakt. De game komt op 11 maart uit en is de gratis versie van de topper die in 2017 werd uitgebracht. Het is een heerlijke puzzelgame met een rustgevende soundtrack en prachtige omgevingen. Door de wereld te draaien heb je de mogelijkheid om verder te komen in je avontuur. Het is echt zo’n titel die je er bijpakt en er zo een paar uur mee verliest. De Apple Arcade-versie komt bovendien met een extra hoofdstuk. Op die manier is er dus nog meer te beleven.

Alto’s Adventure: The Spirit of the Mountain op Apple Arcade

En dan op 25 maart krijg je op Apple Arcade de game Alto’s Adventure: The Spirit of the Mountain. Het is een nieuwe game in de Alto-reeks, waarbij je op een snowboard door verschillende omgevingen glijdt. Onderweg krijg je te maken met diverse jumps die je goed moet timen om zo ver genoeg te komen. Ook kom je onderweg obstakels tegen. Als je ergens een foutje maakt, dan is het gelijk klaar en moet je opnieuw beginnen. Maar door het blijven te proberen word je er telkens beter in en kom je verder.

Kortom, de aankomende maand is er genoeg te beleven op Apple Arcade. Wil je meer lezen over de dienst? Bezoek dan hier onze overzichtspagina.