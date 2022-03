Apple kondigde gisteren ook deze dingen aan (en je hebt ze misschien gemist)

Peek Performance stond gisteravond voor de nieuwe M1 Ultra, de iPhone SE (2022), de Mac Studio én iPad Air (2022). Een lekkere line-up waarmee we ons de komende tijd weer kunnen vermaken, maar was dat alles wat Apple liet zien?

Tijdens een presentatie van Apple zijn sommige aankondigingen die door grote aankondigingen een beetje ondersneeuwen. Anderen komen simpelweg niet aan bod, omdat er geen ruimte voor is tijdens de presentatie. Welke dingen hebben we gisteravond gemist?

5 Apple-aankondigingen die je misschien gemist hebt

Hieronder staan vijf aankondigingen die Apple gisteravond, zowel in als buiten de stream, deed. Het kan zijn dat je ze al gezien hebt, het kan zijn dat je het nog niet wist. Al met al zijn de volgende vijf dingen, naar ons idee, het vermelden nog even waard:

#1 HomePod mini naar Nederland

In de presentatie van Apple werd het niet gezegd, maar de HomePod mini komt toch echt naar Nederland. Dat werd bekend nadat de slimme speaker opdook in de webshop van Apple. Consumenten uit ons land kunnen, net als mensen uit België overigens, met vijf verschillende kleurenopties aan de haal gaan.

De HomePod mini tik je later deze maand voor €109 op de kop. In dit artikel lees je er meer over.

#2 iPad Air (2022) met Smart HDR 3

De nieuwe iPad Air heeft vooral op intern vlak veel nieuws te bieden. Apple besprak dan ook de komst van de M1-chip, het beeldscherm en uiteraard de nieuwe kleurenopties. Maar heb je ook de beslissingen rondom Smart HDR gevolgd?

De Air (2022) maakt namelijk gebruik van hetzelfde camerasysteem als de iPhone SE (2022). Ondanks zijn snellere chipset loopt de tablet alleen softwarematig wel iets achter op de smartphone. Waar de SE (2022) voorzien is van Smart HDR 4, doet de Air (2022) het met Smart HDR 3.

#3 Apple TV+ scoort MLB-rechten

Aan het begin van Peek Performance sprak Tim Cook uitgebreid over Apple TV+. Hij vertelde wederom over aankomende projecten en liet er bijbehorende beelden bij zien. Uiteindelijk bevestigde de CEO ook dat het bedrijf het, op het gebied van de streamingdienst, een beetje anders aan gaat pakken. Een trailer maakte het vanaf moment één al duidelijk: de MLB komt naar Apple TV+.

Voor de streamingdienst heeft het Amerikaanse bedrijf de rechten voor Major League Baseball binnen gehengeld. Daar werd al enige tijd over gesproken, maar in welke hoedanigheid dat zou gebeuren leek nog onduidelijk. Tijdens Peek Performance werd bekend dat Apple Friday Night Baseball uit mag zenden. Dat houdt in dat fans, tijdens het reguliere seizoen, twee wedstrijden per week live kunnen kijken.

Meer weten? Via deze link kom je uit op het persbericht van Apple.

#4 iPhone 13 mini en Pro Max ook in het groen

Ondanks dat ze gisteren wel kort te zien waren op een foto, werd tijdens Peek Performance niet duidelijk welke iPhone-modellen precies in het groen te verkrijgen zijn. Vorig jaar werd bijvoorbeeld alleen de 12 mini voorzien van een paarse kleurenoptie en dit jaar werd alleen gepraat over de iPhone 13 en 13 Pro.

Uiteindelijk is dus ook bekend dat de iPhone 13 mini en de 13 Pro Max ook in het groen te verkrijgen zullen zijn.

#5 Mac Studio verdomd zuinig

De Mac Studio is met de M1 Ultra-chip ongelofelijk krachtig, maar heeft wel meer te bieden dan dat alleen. De nieuwe computer is namelijk ook nog eens bijzonder zuinig. Jaarlijks verbruikt de Studio bijvoorbeeld zo’n 1000 kilowattuur minder dan een gemiddelde high-end PC.

Net als gisteravond waagt Apple zich er niet aan om een voorbeeld te geven. Het zal dus om een gemiddelde gaan.