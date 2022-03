App Store opent pre-order voor Diablo Immortal

In een ver, ver verleden, het was 2018, kondigde Blizzard op hun Blizzcon de game Diablo Immortal aan. Het was een titel die met redelijk wat woede werd onthaald omdat het in eerste instantie een soort port zou zijn van een Chinese game met een Diablo-laag er overheen.

Inmiddels zijn we vier jaar verder en ziet het er naar uit dat we binnenkort aan de slag kunnen gaan met Diablo Immortal. De pre-orders voor de game zijn namelijk op de App Store geopend.

Diablo Immortal komt er aan

Diablo Immortal is dus vier jaar lang na de aankondiging in ontwikkeling geweest. Hopelijk gaat die ontwikkeltijd er voor zorgen dat de game ook daadwerkelijk de moeite waard is, want in eerste instantie was het dus een game die niet goed werd ontvangen. Dat komt voornamelijk ook omdat er bepaalde verwachtingen waren rondom de Blizzcon. In plaats van Diablo 4 (die een jaar later werd aangekondigd) kondigde men een free-to-play-titel aan.



There’s an untold story between Diablo II and Diablo III…and it’s coming to iOS & iPadOS 👹📱 Be the first to know it when it drops: pre-order @DiabloImmortal today. Get ready to fight 👉 https://t.co/4GJYaIXn9H pic.twitter.com/loLDNSM7NT — App Store (@AppStore) March 28, 2022

Diablo Immortal speelt zich qua verhaal af tussen Diablo II en III en geeft je de mogelijkheid om op die manier een nieuw verhaal te ontdekken. Het draait daarbij om de strijd tegen ene Skarn, die wordt beschreven als de Herald of Terror. Dit wezen heeft het plan om Diablo tot leven te wekken, met alle gevolgen vandien. De game is straks te spelen op je iPhone en iPad, maar komt ook uit op Android-apparaten.

Pre-order bonus

Mochten 30 miljoen gamers wereldwijd er voor kiezen om Diablo Immortal te pre-orderen, dan krijgt iedereen een zogenaamde Horadrim Cosmetic set. Deze kun je dan verzilveren als je dertig dagen na de release de tutorial van de game weet te voltooien.