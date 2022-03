Adobe Scan is de ideale app om documenten te scannen met je iPhone

Er zijn talloze applicaties beschikbaar voor je iPhone. Via de Apple App Store is het mogelijk om je smartphone naar een hoger niveau te tillen en dagelijkse taken een stuk makkelijker te maken. Wat dat betreft slaat Adobe Scan de spijker op z’n kop.

Dankzij deze handige applicatie is het inscannen van documenten en bonnetjes, in mijn ervaring, makkelijker dan ooit. Het mooiste van alles: het kan geheel gratis!

Adobe Scan: waar is de app voor bedoeld?

Adobe Scan is een handige applicatie waarmee jij makkelijk documenten, zoals paspoorten en bonnetjes, in kunt scannen. Je gebruikt hiervoor het camerasysteem van je iPhone. De app zal vervolgens het document analyseren, inladen en vervolgens exporteren naar een PDF-formaat.

Het fijne aan deze applicatie is dat hij voornamelijk heel snel werkt. Adobe Scan is gericht op gemak en dat zie je eigenlijk in elk onderdeel terug. Het grootste gemak? Het daadwerkelijk scannen van de documenten. Dankzij het algoritme is de app in staat om tekst te herkennen, waardoor het direct weet welk document er digitaal gemaakt moet worden. Op het moment dat dit document gevonden is neemt het automatisch een foto.

Gebruikers krijgen deze foto direct gepresenteerd en kunnen de omlijning van het document nog aanpassen. Door een kleine zoom-functionaliteit kan dat bijzonder nauwkeurig. Sla de foto op en je zult hem direct als zwart-wit of kleurenfoto kunnen delen.

Opslaan en delen met je iPhone

De kracht van Adobe Scan zit ’em niet alleen in het gemak waarmee documenten te scannen zijn. Het zit ook zeker in de manier waarop jij ze kunt delen.

Standaard worden alle scans die je in een enkele sessie maakt samengevoegd tot een overzichtelijke PDF. Deze is vervolgens, bijvoorbeeld via AirDrop, makkelijk te delen met andere apparaten. Uiteraard is het ook mogelijk om een koppeling te delen via andere diensten, de PDF direct via e-mail te versturen of een kopie van het document te verzenden.

Daarbij zijn er ook mogelijkheden om een document te ondertekenen, je scans te uploaden naar Adobe Acrobat en pagina’s op te slaan als JPEG. Kies je voor dat laatste, dan verschijnen alle scans apart van elkaar in de fotobibliotheek van je iPhone.

Hoeveel gaat Adobe Scan je kosten?

Adobe Scan is een gratis applicatie, maar werkt wel met in-app aankopen. Het gaat in dit geval om een Premium-abonnement, waarmee je meer uit de app kunt halen. Voor €10,99 per maand krijg je de volgende functionaliteiten:

PDF’s exporteren naar Word, Excel of Powerpoint

Meerdere bestanden combineren

Bestanden comprimeren

Scans beveiligen met een wachtwoord

Tekstherkenning tot maximaal 100 pagina’s

20GB opslagruimte in Document Cloud

Toegang tot Acrobat Reader Premium

De standaard functionaliteiten van Adobe Scan zijn op je iPhone, dus ook zonder het Premium-abonnement, gewoon te gebruiken.

Adobe Scan: de ideale scan-app voor je iPhone

Het mag duidelijk zijn: Adobe Scan is zeer gebruiksvriendelijk en maakt het delen van ingescande documenten echt heel erg makkelijk. Eerlijkheid gebied me te zeggen dat de prijs voor een Premium-abonnement wat fors is, maar voor veel mensen zal het gebruiksgemak een reden kunnen zijn om hier alsnog voor te kiezen.

Hou er overigens rekening mee dat bepaalde Creative Cloud-abonnementen ook het gebruik van Adobe Scan ondersteunen.

De alternatieven in de App Store

Het kan natuurlijk zo zijn dat Adobe Scan je interesse niet wekt of dat je het niet warm krijgt van de functionaliteiten. Wat dat betreft biedt de Apple App Store ook uitstekende alternatieven voor je iPhone aan. Een greep uit het aanbod:

Voor de geïnteresseerden onder ons: Adobe Scan is ook beschikbaar voor Android.