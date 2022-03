15-inch MacBook Air duikt weer op en moet in 2023 gaan verschijnen

Het lijkt erop dat Apple werkt aan een nieuwe variant van de MacBook Air, die ergens in 2023 moet verschijnen met een 15-inch scherm. Dat blijkt uit onderzoek van Display Supply Chain Consultants. Het onderzoek is niet voor iedereen inzichtelijk, maar displayanalist Ross Young deelt de bevindingen gelukkig online.

Young meldt dat Apple voornemens is om in 2023 dus een MacBook Air uit te brengen met een schermformaat van “ongeveer 15-inch”. Daarnaast komt er nog een tweede Air uit in dat jaar. Dit model krijgt naar verluidt een scherm van 13-inch en moet iets groter zijn dan we van Apple gewend zijn. Dat is dus nog spannend.

Nieuwe MacBook Air in 2023?

Helaas is op moment van schrijven nog niet precies duidelijk wanneer de gloednieuwe MacBook Air in 2023 verschijnt. Dit is overigens niet de eerste keer dat er geruchten verschijnen over een nieuwe Air-laptop. Bloomberg schreef bijvoorbeeld eerder al over het apparaat en meldde toen ongeveer hetzelfde als nu.

Toentertijd schreef Bloomberg eveneens dat Apple eerder van plan was om een grotere versie van de MacBook Air uit te brengen. Echter, die plannen zouden in de koelkast gezet zijn, omdat Apple dat waarschijnlijk pas bij de volgende generatie wil realiseren. Het is nu niet duidelijk of dit idee überhaupt (nog) in de pijplijn zit.

Apple versus Epic Games

De geruchtenmolen kwam enkele weken ook lekker op dreef toen er interne documenten van Apple op straat lagen. Dit gebeurde dankzij de rechtszaak tussen Apple en Fortnite-ontwikkelaar Epic Games. In die documenten stond dat Apple reeds in 2008 een 15-inch versie van de MacBook Air wilde uitbrengen.

Maar goed, inmiddels is duidelijk dat Apple destijds gewoon een 13-inch variant uitbracht. Ondertussen bestaan er ook nog geruchten over een nieuwe MacBook Air met een 13-inch display, dat ergens dit jaar moet verschijnen. Wat er uiteindelijk allemaal van waar is, dat ontdekken we wanneer Apple het nieuws deelt.

Display Supply Chain Consultants