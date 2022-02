Uiterst zeldzaam visitekaartje Steve Jobs onder de hamer

Oude spullen van Apple blijken vaak erg waardevol te zijn. Meestal gaat het daarbij om diverse computers die vooral bizarre bedragen verkocht worden. Maar deze keer gaat er een visitekaartje van Steve Jobs onder de hamer.

De mede-oprichter van Apple was ooit de VP Operations. En dit visitekaartje van Steve Jobs doet ons daar aan helpen herinneren. Hij is in de handen van Alfred DiBlasi, die heeft besloten om hem te verkopen.

Visitekaartje van Steve Jobs onder de hamer

Volgens Alfred DiBlasi komt het visitekaartje uit de periode 1978, 1979. In die tijd was Steve Jobs dus niet de CEO van Apple. Die rol was weggelegd voor Michael Scott. Die deed dat van 1977 tot 1981. Dat kwam voornamelijk omdat Jobs met zijn leeftijd van 21 jaar te jong werd beschouwd. Dat zou investeerders kunnen afschrikken en dat was natuurlijk niet de bedoeling. Het visitekaartje zou niet door Jobs direct aan Alfred DiBlasi zijn gegeven. Maar hij zou het wel al meer dan veertig jaar in zijn bezit hebben. In 1980 werkte hij bij de Berliner Computer Center, die de licentie had om Apple-producten te verkopen in verschillende locaties in New York. Eén daarvan was in Great Neck, dat zich ten Oosten van Manhattan bevindt. Daar was er een klant die het visitekaartje aan DiBlasi gaf. Daarbij liet de klant weten dat het in de toekomst wel eens wat waard zou gaan worden.

Het visitekaartje heeft hij altijd in plastic bewaard en heeft hij nooit aangeraakt. Daarom is het veertig jaar na dato nog in een goede staat.

DiBlasi stelt dat hij veel plezier heeft gehad met het kaartje tonen aan familie en vrienden, maar dat het nu tijd is voor een ander om er van te genieten. Of het ergens tentoon te stellen. En uiteraard hoopt hij daarbij een mooi bedrag op te halen. In het verleden is er wel eens 12.000 dollar betaald voor een visitekaartje van Steve Jobs. Of dat ook nu weer zo gaat zijn, dat is nog even de vraag.

Binnenkort begint de veiling

De veiling van Steve Jobs’ visitekaartje moet ergens midden februari gaan lopen en wordt geveild door RR Auction. Die partij heeft heel wat ervaring met het verkopen van oude Apple-spullen. De veiling moet op 17 maart eindigen en dan weten we wat het heeft opgebracht.