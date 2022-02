Vier de verjaardag van de NBA met deze Powerbeats Pro

De NBA viert dit jaar dat het 75 jaar bestaat. Dat is een goede reden voor een feest en dat wordt eigenlijk het hele jaar al gevierd. En nu is er een mooie samenwerking met Beats aangekondigd, waardoor je deze speciale Powerbeats Pro kunt scoren.

De nieuwe set werd Beats aangekondigd in een email naar de klanten. Daarin stelt het dat het is gaan samenwerken met de NBA en op die manier met deze Powerbeats Pro een ode brengt aan de prachtige sport.

Powerbeats Pro voor 75-jarig bestaan NBA

In het 75-jarige bestaan van de NBA zijn er heel wat prachtige spelers voorbij gekomen. Die staan dit jaar extra in het zonnetje. Met verschillende mooie video’s zien we hoe indrukwekkende momenten in de sport opnieuw tot leven komen. En door dit soort samenwerkingen, komt er ook wat mooie merchandise uit. De samenwerking met Beats is op zich niet heel gek, aangezien muziek een belangrijke rol speelt in de cultuur van de sport. Deze speciale set brengt geen verschil in audiokwaliteit of zoiets, maar wordt vooral dus voorzien van een apart design.

Deze Beats Powerbeats Pro x NBA zijn wit van kleur met een een logo van de NBA en de blauwe tekst better. Ook zie je dat de logo’s van het merk in het rood en blauw zijn verwerkt. In de Verenigde Staten wordt de set vanaf 19 februari om 18 uur Nederlandse tijd aangeboden. Qua timing is dat redelijk perfect, want dit weekend is het zogenaamde All Star Weekend. Daarin komen de beste spelers uit de competitie bij elkaar om een toffe wedstrijd te spelen. Ook wordt tijdens dit evenement de Dunk- en 3 Point-contest gehouden.

Over de Powerbeats Pro

Dit zijn de eerste échte draadloze oortjes van Beats. Onder de motorkap hebben de Powerbeats Pro net als de AirPods 2 een Apple H1-chip, die zorgt voor een stabiele verbinding via Bluetooth 5 en ondersteuning voor “Hey Siri”. Muziek pauzeert net als bij de AirPods automatisch wanneer je ze uit je oren haalt. De accu gaat 9 uur mee, die van de AirPods 5 uur. Wil je er meer over lezen? Bezoek dan hier onze overzichtspagina.