Tweede App Store iPhone: omstreden wet naar Amerikaanse Senaat

Het lijkt erop dat Apple’s grootste nachtmerrie binnenkort echt werkelijkheid wordt, wanneer het Amerikaanse Senaat een nieuwe wet aanneemt. De Open App Markets Act is namelijk goedgekeurd door het Gerechtelijk Comité dat zich over de wet boog. De wet in kwestie moet nu nog aangenomen worden door de Senaat.

Dat laat senator Marsha Blackburn weten op Twitter. Omdat het comité de goedkeuring gaf, is de wet een stapje dichterbij de invoering. Wanneer die aangenomen wordt, dan moeten bedrijven ervoor zorgen dat gebruikers overal apps vandaan kunnen halen. Je bent dan niet verplicht om de App Store te gebruiken op je iPhone.

Een tweede app store op iOS?

Dat zou er dus voor kunnen zorgen dat je in de toekomst een tweede of misschien wel derde app store op je iPhone installeert. Niet eentje die afkomstig is van Apple, maar van een derde partij. Dat is reeds mogelijk op Android, waardoor Samsung en Huawei bijvoorbeeld hun eigen digitale winkels kunnen aanbieden.



The passage of the Open App Markets Act out of the Senate Judiciary committee brings us one step closer to having this legislation signed into law. This bill will let people download apps directly from outside companies rather than being forced to go through official app stores. — Sen. Marsha Blackburn (@MarshaBlackburn) February 3, 2022

Het is geen geheim dat Apple tegen de invoering van de wet is. Het bedrijf denkt namelijk dat dergelijke mogelijkheden ten koste gaat van de privacy en online veiligheid van gebruikers. Malafide partijen krijgen zo de ruimte op iOS om mensen op te lichten via een onbetrouwbare app store of specifieke applicaties.

Apple is tegen de wet

Die opmerkingen kwamen onlangs nog van Apples Senior Director of Government Affairs Timothy Powderly. Het wordt volgens Powderly “bijna onmogelijk” de privacy van gebruikers te beschermen. En scammers krijgen dus de ruimte, terwijl het bedrijf haar gebruikers daar slecht tegen kan beschermen.

Dat is nog niet alles. Wanneer de nieuwe wet ingevoerd wordt, dan is dat een grote overwinning voor ontwikkelaars en partijen die gebruikersgegevens verzamelen en doorverkopen. Miljoenen Amerikanen lopen daardoor risico. Hoewel er een zekere kern van waarheid in de woorden van Powderly zit, hoeft dat niet te betekenen dat het iOS-platform niet opengegooid kan worden.

