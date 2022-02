Trump’s ‘Truth Social’ verschijnt vandaag in de Apple App Store

Aangezien Donald Trump niet meer welkom is op Facebook en Twitter, begint de ex-president van de Verenigde Staten z’n eigen sociale medium. Het nieuwe medium, dat uiteraard Truth Social genoemd wordt, lanceert tijdens de Presidents Day-feestdag in de VS. Een testversie was al enkele dagen in handen van testers.

Presidents Day vindt plaats op maandag 21 februari – vandaag dus. Dat nieuws bevestigt de chief product officer van het platform, iemand die bekendstaat onder de naam Billy B., tegenover Reuters. Een simpele check in de App Store bevestigt het nieuws eveneens: de app is vanaf nu te downloaden voor Amerikaanse gebruikers.

Eigen sociale netwerk van Trump

Billy B. beantwoordde enkele vragen over het platform die afkomstig waren van de testers. Die hadden sinds vorige week al toegang tot Truth Social. Uit één van de antwoorden is op te maken dat de app lijkt op Twitter. Maar helaas pindakaas, ook in deze applicatie is het niet mogelijk de waarheid aan te passen na het plaatsen.

Veel gebruikers op Twitter willen al heel lang de optie hebben een tweet aan te passen na publicatie. Bijvoorbeeld om een spelfout aan te passen of ergens meer duidelijkheid over te geven. Maar dat laat Twitter hen niet doen, omdat je dan achteraf een geretweete tweet kunt aanpassen en iemand daarmee in de problemen kan komen.

Berichten in privé naar elkaar sturen

Daarnaast laat Billy B. weten dat het in de toekomst mogelijk wordt elkaar privé erichten te versturen via Truth Social. De app wordt gesteund door Trump Media and Technology Group (TMTG). Devin Nunes, voormalig Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten, leidt het project van Trump.

Via de app krijgt Donald Trump wederom een manier om zijn volgers toe te spreken. Of hier echter een markt voor is, dat valt nog te bezien. Daarnaast is het nog maar de vraag hoe lang de app in de App Store mag staan. Soortgelijke apps, zoals Gettr en Parler, liepen namelijk steeds tegen problemen aan.

Reuters