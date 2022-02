De toekomst van Apple Car: elektrisch, autonoom en verdomd futuristisch

Het Amerikaanse autoblad Motor Trend doet een duit in het zakje der voorspellingen en stelt zich de toekomst van de Apple Car voor. Het stuk bestaat uit geruchten en de interpretatie van de schrijver. Dit is de tweede keer dat het magazine zo’n artikel maakt; de eerste keer stelde het ons een peulachig ontwerp voor.

De publicatie voorziet het gepubliceerde stuk van een aantal renders, waarvan we er eentje overgenomen hebben. Die bekijk je hieronder. De nieuwe versie van de voorgestelde Apple Car is duidelijk minder peulachtig en lijkt wat meer futuristisch te zijn. Het geheel wordt afgemaakt met een leuk plantje voorin.

Apple Car 2.0 van Motor Trend

Hoewel Motor Trend zich ook focust op het uiterlijk van de Apple Car, gaat er gelukkig ook veel aandacht uit naar wat het autonome voertuig kan. Want het is wel de bedoeling dat de auto geheel uit zichzelf rijdt. Dat idee baseert het magazine op het feit dat het bedrijf momenteel meer dan zeventig autonome auto’s test in de VS.

Daarnaast denkt het magazine dat Apple de auto gaat aanbieden als een soort Uber. Je bestelt de auto dan op afstand en deelt de rit met iedereen die dezelfde kant opgaat. Het is dus waarschijnlijk niet zo dat het Amerikaanse bedrijf de autonome wagens direct aan de consument verkoopt, aldus Motor Trend.

Dyson schrapte eigen autonome auto

Dat idee komt niet uit de lucht vallen. Autonome auto’s zijn duur om te maken en te kopen. Apple zou de Car bijvoorbeeld voor 210.000 dollar moeten verkopen; een exorbitant bedrag dat weinig mensen bereid zijn te betalen. De reden dat bijvoorbeeld Dyson eerder al besloot zijn plannen voor zo’n auto te schrappen.

De Britse onderneming gooide 700 miljoen dollar in de bodemloze put der ontwikkeling en besloot uiteindelijk dat dit het niet waard kon zijn. Dan zijn we heel benieuwd hoeveel geld Apple inmiddels in z’n auto stak. Tot slot denkt Motor Trend dat het bedrijf twee auto’s aanbiedt: de ePod en ePod Solo. Zodoende kan de iPhone-maker mogelijk voorzien in verschillende behoeften.

