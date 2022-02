Tesla topman haalt uit naar Apple: ‘niets meer om naar uit te kijken’

Tesla heeft er altijd al een handje van gehad, maar haalt de laatste tijd steeds vaker uit naar concurrenten. Zo begint Chief of Design Franz von Holzhausen alvast met modder te gooien richting Apple, dat zelf ook werkt aan een elektrische auto.

In een aflevering van Spike’s Car Radio, een populaire podcast gemaakt door Spike Feresten, haalt de Tesla topman uit naar Apple. Is zijn kritiek misplaatst of heeft hij eigenlijk wel een punt?

Tesla topman haalt uit naar Apple

Franz von Holzhausen, Chief of Design bij Tesla, heeft weinig lovende woorden over Apple. In een aflevering van Spike’s Car Radio uit hij voornamelijk kritiek op het gebrek aan creativiteit van het Amerikaanse bedrijf. Iets waar we ons, ondanks dat we dit soort acties niet toejuichen, toch wel een beetje in kunnen vinden.

“De trieste kant van Apple-producten vandaag de dag is dat er niet echt iets is om naar uit te kijken. Het voelt een beetje als een herhaling van hetzelfde met hier en daar een kleine aanpassing.”

Als iemand die zich dagelijks bezighoudt met het ontwerpen van producten, is het voor Franz von Holzhausen lastig om gemotiveerd te raken door Apple. “Op het gebied van inspiratie is het erg lastig om gemotiveerd te raken van datgeen wat Apple vandaag de dag doet.”

Het is wel grappig dat mensen die Von Holzhausen langer volgen weten dat de Tesla topman een Apple Watch draagt en over een iPhone beschikt. Al doet hij dat naar eigen zeggen “alleen voor fitness-doeleinden”.

Heeft von Holzhausen een punt?

Het is lastig te ontkennen dat Franz von Holzhausen hier een punt heeft. Er is al jaren kritiek op Apple en het gebrek aan creativiteit bij het bedrijf. Dit wordt door veel consumenten al snel gelinkt aan de komst van Tim Cook, die het stokje van Steve Jobs overnam. Ook op deze website lezen we vaak reacties van mensen die niet meer warmdraaien voor de nieuwe producten van Apple.

Waar de Tesla topman dus zeker een punt heeft, richt hij zich in de podcast voornamelijk op de iPhone. Hij vergeet daarbij bijvoorbeeld credits te geven aan de Apple AirPods en de Apple Watch. Daarbij is de hele reden dat hij het ├╝berhaupt over het bedrijf van Tim Cook heeft natuurlijk het feit dat het met de Apple Car komt. Een elektrische auto die zomaar eens de concurrentie kan gaan zoeken met Tesla.

En valt het aansnijden van een nieuwe markt dan niet onder het kopje innovatief en creatief?