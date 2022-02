Hoe Ted Lasso het toerisme in Londen aanzienlijk veranderd heeft

Ted Lasso, de succesvolle komedieserie van Apple TV+, heeft een positieve invloed op het toerisme in Londen. Veel fans van de serie verplaatsen zich naar het zuid-westen van de wereldstad om een klein kijkje te nemen in Richmond.

Dat wordt bekendgemaakt door Gareth Roberts, voorzitter van de Richmond Borough Council, in de lokale editie van Time Out.

Ted Lasso tover Richmond om tot hotspot

AFC Richmond, de voetbalclub die centraal staat in Ted Lasso, is een fictieve club die uitkomt in de Premiere League. De locatie waar die club gevestigd is, Richmond, is dat overigens niet. Deze welvarende woonwijk ligt aan de rivier de Theems, is daadwerkelijk gebruikt als filmlocatie en inmiddels razend populair onder toeristen. Zo wordt duidelijk in Time Out.

Gareth Roberts, voorzitter van Richmond Borough Council, kan bijna niet met meer tevredenheid terugkijken naar Ted Lasso. De serie van Apple TV+ zorgt er namelijk voor dat er aardig wat mensen op zijn wijk afkomen.

“In tijden waarin we het echt moeilijk hadden heeft ‘Ted Lasso’ ons de benodigde boost gegeven.”

Gareth laat namelijk weten dat de fans inderdaad voor de filmlocaties komen, maar uiteindelijk blijven hangen voor de winkels. “Het kan zijn dat mensen hun bedenkingen hebben bij een groot bedrijf als Apple dat investeert in een gebied als Richmond”, zo zegt hij in de krant. “De investering die ze hebben gemaakt heeft echter invloed op alle onafhankelijke bedrijven. Ted Lasso tovert een lach op onze gezichten”

Apple TV+ zeker niet de eerste

Hoewel de naam Richmond je in eerste instantie misschien niet heel veel zegt, zijn er veel bedrijven die Apple TV+ voor gingen. Ted Lasso is dus zeker niet de eerste content die in het rustgevende dorpje is geschoten. In 1966 werd voor de film ‘Alfie’ het gemeentehuis gebruikt en Twickenham Film Studios was bijna een thuisbasis voor filmregisseur Stanley Kubrick.

Dat is volgens Roberts erg fijn, maar niet heel verrassend. “Amerikaanse bedrijven willen graag een idyllisch en schilderachtig beeld van Londen vastleggen”, zo laat hij weten. “Tja, dan kom je eigenlijk al snel bij Richmond uit. Het is namelijk hét beeld wat Amerikanen van Londen hebben wanneer ze de ogen sluiten.”

Wie interesse heeft om de thuisbasis van Ted Lasso te bewonderen, die kan direct vanaf het vliegveld vertrekken. Vanaf Londen Heathrow Airport is het een kleine twintig minuten rijden. Ga je met het openbaar vervoer, dan ben je ongeveer 45 minuten onderweg.