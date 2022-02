Stille AirTags met inactieve speakers te koop op Etsy en Ebay

De ‘Silent AirTag’ dook op in webshops als Etsy en Ebay. Het gaat om een aangepaste versie van de Apple AirTags waarbij de ingebouwde speakers zijn gedeactiveerd. Alles behalve veilig, dus.

Deze aanpassing zorgt ervoor dat de Apple AirTags de ideale gadgets worden voor kwaadwilligen. Iets waar de verkoper waarschijnlijk erg lekker op gaat, want de trackers zijn niet goedkoop.

Stille AirTags met inactieve speakers

Consumenten konden via Etsy of Ebay een aangepaste versie van de Apple AirTags op de kop tikken. Voor een bedrag van $77,50 kon jij de trotste eigenaar worden van een ‘Silent AirTag’. Het is exact dezelfde tracker die Apple-verkoopt met dezelfde Zoek Mijn-ondersteuning, maar zonder een werkende speaker. Waarom? Zodat de persoon die je tracked geen idee heeft dat hij of zij er eentje met zich meedraagt.

Deze speciale Apple AirTags zijn een ontzettend handige manier voor criminelen of stalkers om hun slachtoffers, ongemerkt, te volgen. Iets waar de verkoper, die opereert met de schuilnaam JTEE3D, naar eigen zeggen “niet over nagedacht had”. Tegenover PCMag laat hij weten dat hij de aangepaste versie te koop zette, omdat er veel interesse was in een dergelijk product. Zo waren het voornamelijk mensen die het graag aan hun huisdier, fiets of gereedschap wilde hangen.

“Ondanks het feit dat ik geloof dat dit product op veel positieve manieren gebruikt kan worden, zijn er helaas ook negatieve. Ik ben me er nu van bewust dat die laatste zwaarder wegen dan die eerste.”

Inmiddels is de “Silent AirTag’ niet meer te koop op Etsy en op Ebay. Voordat de verkoper besloot zijn product offline te halen wist hij wel al bijna 500 exemplaren te verkopen.

Exact de zorgen van gebruikers

Dit soort praktijken zijn precies de reden dat veel mensen tegengas hebben gegeven tegen de Apple AirTags. De handige trackers zijn ideaal voor het vinden van spullen, maar zijn ook degelijk te gebruiken voor minder goede doeleinden. Dat is dan ook de hele reden dat Apple een veiligheidshandleiding heeft uitgebracht, waardoor consumenten weten hoe ze de trackers goed kunnen gebruiken.

Eerder deze week kwam het bericht al naar buiten dat een man is opgepakt, omdat hij de Apple AirTags wilde gebruiken om iemand te stalken. Dat bericht lees je via de bovenstaande link!