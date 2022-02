Deze startup maakt muziek met AI en is nu in handen van Apple

Apple neemt geregeld start-ups en andere bedrijven over, om zijn eigen zakenimperium op verschillende manieren te versterken. Dit keer legt het bedrijf uit Cupertino de focus op kunstmatige intelligentie en muziek. De start-up die het bedrijf overneemt, heeft de onoriginele, maar wel zeer duidelijk naam AI Music.

AI Music zit in de business van het produceren van muziek op basis van kunstmatige intelligentie. Daarmee maakt het bedrijf handgemaakte muziek voor iedereen die dat wil. De start-up bevindt zich in Londen en werd in 2016 opgericht. Apple nam het bedrijf onlangs over, voor een helaas onbekend bedrag.

Apple neemt AI Music over

Voorheen had AI Music nog een eigen website. Daar stond op dat het bedrijf rechtenvrije muziek gebruikt voor het produceren van een nieuwe soundtrack. AI Music wilde “consumenten de optie geven om te kiezen voor de muziek die zij willen”. Die muziek is dan precies vormgegeven zoals ze die zelf willen horen.

Het idee achter zulke producties is dat consumenten een dynamische soundtrack maken die verandert op basis van wat de gebruiker doet. Een liedje in een videogame kan aangepast worden op de sfeer, bijvoorbeeld. En tijdens het sporten kan de muziek in intensiteit toenemen, zodat je jezelf kunt pushen door te gaan.

Waarom deze start-up?

AI Music had verschillende deals met adverteerders en meer dan twintig medewerkers in dienst op het moment dat Apple de boel overnam. Onduidelijk is nog waarom de iPhone-maker juist deze onderneming nu overnam. Op wat voor manier kan het bedrijf deze unieke technologie toepassen binnen z’n eigen producten?

Het zou kunnen zijn dat Apple de soundtracktechnologie wil toevoegen aan de Foto’s-applicatie. Dan krijgen je herinneringen een aangepaste en custom-made soundtrack op basis van je humeur of gevoelens van destijds. Apple heeft nog niets aangekondigd, helaas. Tot die tijd moeten we het doen met speculatie en invulling.

