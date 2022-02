Sony introduceert Linkbuds: bijzonder ontworpen, imposante prestaties

Sony kondigt een nieuwe set draadloze oordoppen aan in de vorm van de Linkbuds. Het product heeft een unieke vormgeving gekregen. Zelden zijn we oordoppen tegengekomen met een design zoals de Linkbuds. De oordoppen hebben een open ringontwerp, waardoor je goed hoort wat er om je heen gebeurt.

Het unieke design van de Sony Linkbuds herken je aan de donutachtige vorm dat direct de gehoorgang in gaat. De oortjes hebben geen foam of siliconen dopjes, waardoor ze waarschijnlijk niet bij iedereen even goed zullen blijven zitten. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld de AirPods 3; die hebben ook geen aparte doppen.

Sony Linkbuds aangekondigd

De ringdriver heeft een open diafragma waardoor de omgeving hoorbaar blijft. Zo blijf je in contact met mensen om je heen, terwijl je ondertussen naar muziek of andere content luistert. Daardoor zijn ze volgens Sony ideaal voor veel situaties: gamen en thuiswerken bijvoorbeeld, maar ook sporten kan dan prima buiten.

De Linkbuds bevatten een algoritme voor ruisreductie, wat vooral handig is voor tijdens het bellen. Daarnaast ondersteunen ze DSEE (Digital Sound Enhancement Engine). DSEE schaalt de bestaande geluidsbron (MP3’s of AAC’s met kwaliteitsverlies) op naar bijna de geluidskwaliteit van hoge resolutie.

In contact blijven met je omgeving

Adaptive Volume Control zorgt ervoor dat het volume automatisch aangepast wordt aan je omgeving, zodat je daadwerkelijk met je omgeving in contact blijft. Met Wide Area Tap bedien je de oordoppen door er twee of drie keer op te tappen. Zo krijg je toegang tot afspeelfuncties, bijvoorbeeld. Speak-to-Chat zorgt ervoor dat je je oordoppen niet uit je oren hoeft te halen wanneer je een kort gesprek aangaat; de muziek stopt dan automatisch. De totale accuduur is 17,5 uur.

De Sony Linkbuds bieden daarnaast ondersteuning voor:

Google Assistent en Amazon Alexa

Fast Pair op Android en Swift Pair op Windows

Snelle toegang tot Spotify

Microsoft Soundscape

Dolby Atmos

360 Spatial Sound

Prijs en beschikbaarheid

De Linkbuds zijn (in antraciet/grijs en wit) vanaf februari 2022 verkrijgbaar in de Benelux voor 180 euro.

Sony