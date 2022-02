Reddit voor iOS maakt het makkelijker om nieuwe content te ontdekken

Reddit heeft vandaag een nieuwe functionaliteit voor zijn iOS-app onthuld. Het gaat om een Discover-pagina waardoor gebruikers makkelijker nieuwe content en community’s kunnen ontdekken.

Op moment van schrijven is de nieuwe functionaliteit al uitgerold. Mensen met de Reddit-app op hun iPhone of iPad kunnen de nieuwe pagina vandaag dus verwachten.

Ontdek nieuwe content met Reddit

Reddit heeft gebruikers al veel handige functionaliteiten te bieden, maar het makkelijk vinden van nieuwe communities en content kan toegankelijker gemaakt worden. Gelukkig lijkt het team achter de applicatie daar precies zo over te denken. Net als bij platformen als Instagram introduceert Reddit nu dus ook Discover-pagina in zijn app. Hierdoor is het makkelijker om nieuwe berichten, foto’s, video’s en community’s te vinden. Uiteraard allemaal volledig gebaseerd op je (eerdere) interesses.

Naast de introductie van de nieuwe Discover-pagina introduceert Reddit ook Community en Profile Drawers. Dit zijn plekken binnen de iOS-app waarop gebruikers hun profiel of community makkelijker aan kunnen passen. Daarnaast zijn dit ook de plekken waar je meer informatie krijgt over de communities die je tot nu toe al volgt.

Meer informatie, meer duidelijkheid en makkelijker nieuwe content ontdekken: dat is waar de update voor Reddit om draait. Je kunt de update direct downloaden of haalt het platform, mocht je dat nog niet gedaan hebben, via deze link binnen.

Meer apps met Promotion

In de release notes van de Reddit-update wordt nog niets gezegd over de toevoeging van ProMotion. Sinds de nieuwe iPhone 13 Pro (Max) gebruikmaakt van de functionaliteit, zijn alleen de apps van Apple in de mogelijkheid om de feature volledig te benutten. Gelukkig kondigde Apple een tijdje geleden aan dat daar verandering in gaat komen. Vanaf iOS 15.4, het nieuwe besturingssysteem dat nu in beta is, kunnen ook ontwikkelaars van derde-partijen aan de haal met 120Hz.

Meer weten over die functionaliteit of iOS 15.4? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel.