Premiere Pro weet eindelijk om te gaan met MacBook Pro-notch

Met de release van de MacBook Pro bracht Apple ook een nieuwe first world problem aan het licht: de notch in het midden van het scherm. Verschillende programma’s hadden daardoor een update nodig, waardoor ze om de inkeping konden werken. Nu is er een update voor Premiere Pro verschenen die dat doet.

Adobe kondigt deze week versie 22.2 aan van het bewerkingsprogramma Premiere Pro. De update brengt een aantal zaken naar gebruikers toe, waaronder de ondersteuning voor de notch op de nieuwe MacBook Pro. Dat is een toevoeging waar veel gebruikers van beide producten waarschijnlijk heel blij mee zijn.

MacBook Pro met vervelende notch

Het gaat om de recent uitgebrachte MacBook Pro-modellen met schermformaten van 14- en 16-inch. De notch in het midden van het scherm huisvest een camerasysteem, dat niet zou passen op de verder dunne schermrand. Het is een noodzakelijke oplossing voor laptopmakers die frontcamera’s willen aanbieden.

Wanneer je Adobe Premiere Pro van de update voorziet, dan houdt het programma voortaan rekening met de notch op de MacBook Pro. Het programma past de resolutie dynamisch aan wanneer de notch gedetecteerd wordt. Dit gebeurt alleen op het moment dat je Premiere Pro in een volledig scherm gebruikt.

Extra functies voor Premiere Pro

Daar blijft het niet bij, want de update brengt nog meer opties met zich mee. Zo is er een betere spraak-naar-tekstfunctie, die tot drie keer sneller werkt dan voorheen, en voegt Adobe Remix toe. Die functie maakt gebruik van Adobe Sensei AI, waarmee je liedjes beter kunt laten passen binnen een bepaalde lengte.

Adobe koos een goed moment uit om de notch van de MacBook Pro te ondersteunen. In maart organiseert Apple namelijk een evenement waar het onder meer de iPhone SE, een iPad Air en mogelijk een nieuwe MacBook presenteert. Waarschijnlijk krijgt die nieuwe laptop ook te maken met een scherminkeping.

