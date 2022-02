Philips Hue maakt gebruik ‘smart lighting’ apps eindelijk makkelijker

Als je wat meer sfeer in huis wil halen, dan zijn de slimme lampen van Philips Hue erg fijn. Ze werken goed en zorgen er voor dat je veel mogelijkheden hebt. Zeker als je ze gekoppeld hebt aan een Hue Bridge.

Het is echter ook mogelijk om via Bluetooth een koppeling te maken met de Philips Hue-lampen. Dat gaat dan via een specifieke app. Maar daar komt nu eindelijk verandering in, waardoor het een stuk makkelijker wordt.

Philips Hue-app wordt aangepast

Want de mogelijkheid om via Bluetooth een connectie te maken met je Philips Hue-lamp gaat een optie worden via de standaard app. Dat komt overigens niet als een grote verrassing. Het bedrijf liet vorige maand al weten dat het plannen had om dit te verwerken. De mensen van Hueblog hebben opgemerkt dat de 4.13 update beschikbaar is op zowel de Google Play Store als de App Store. Als je die binnenhaalt en een nieuwe lamp wil toevoegen, dan ga je bij het zoeken naar het menu met Meer opties. Daar selecteer je dan Een nieuwe Hue Bridge of Ble-groep toevoegen. En dan zie je dan als tweede keuze de mogelijkheid om via Bluetooth een connectie te maken.

Dus als je voorheen twee apps had, eentje speciaal voor de Bluetooth connectie van de Philips Hue-lampen, dan kun je die weggooien en alles nu vanuit de standaard app in te stellen. Overigens wordt dat op dit moment nog niet door de ontwikkelaars aangeraden. Die stellen dat je voorlopig nog het beste beide apps kan gebruiken. Wellicht dat ze bang zijn voor problemen die kunnen ontstaan. Maar voor toekomstige connecties zou het handiger zijn om het dus op deze nieuwe manier te gaan doen.

Waar te beginnen?

Mocht je nog geen Philips Hue-lampen hebben, dan kun je nog beter even wachten. Ze zijn redelijk prijzig, ook al heb je zo nu en dan aanbiedingen. Houd dat scherp in de gaten. Pas als er een leuke deal is, is het interessant om het te scoren.