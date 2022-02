Pas op! Deze bedrijven worden het meest geïmiteerd in phishing e-mails

Het internet is een mooie plek waar we graag vertoeven, maar zaken als phishing zorgen toch wel voor een flinke smet op de ervaring. Helaas is dat nou eenmaal iets waar we allemaal rekening mee moeten houden. Het is dus opletten geblazen, helemaal wanneer je een mail krijgt van een aantal specifieke bedrijven.

Krijg je wel eens mails van Amazon of DHL? Meestal zit het wel goed, maar blijf wel alert. Uit onderzoek (.pdf) blijkt namelijk dat aanvallers die phishing gebruiken in 17,7 procent van de gevallen Amazon als afzender uitkiezen. In 16,5 procent van de gevallen komt DHL aan bod en 12,7 procent haalt DocuSign aan.

Phishing blijft bestaan

Op de vierde plek staat PayPal, met een aandeel van 5,7 procent. In alle gevallen doen de verzenders van de mail alsof ze dus een ander bedrijf zijn. Zo proberen ze persoonlijke informatie bij je los te weken. Als je op een link klikt en gegevens invult op een speciaal opgezette pagina, dan hebben ze beet. Dat is phishing.

De reden dat kwaadwillenden ervoor kiezen om grote of bekende bedrijven te imiteren met phishing, is heel simpel. Dit zijn veelal bedrijven die je kent, waarvan de kans groot is dat je er al mails van krijgt. De namen wekken vertrouwen op, waardoor je eerder geneigd bent persoonlijke gegevens te delen wanneer ze daar om vragen.

Wat kun je hier tegen doen?

Als ontvanger van dergelijks phishing-mails, kun je er weinig tegen doen. De mails komen toch wel binnen. Je kunt ze openen en bestuderen, maar bij enige twijfel is het beter dat je nergens op klikt. Denk je dat Amazon of DHL je toch te pakken probeert te krijgen? Neem dan contact op met de klantenservice door zelf even naar de website van het bedrijf te gaan. Nogmaals: klik op geen enkele link.

Het wordt consumenten wel steeds moeilijker gemaakt. Cybercriminelen zijn in staat e-mailadressen te gebruiken die correct ogen. Andere bedrijven die vaak gebruiken worden in phishing zijn bijvoorbeeld Microsoft en O2. Maar ook Facebook wordt nog wel eens gebruikt.