Stille overname wijst op langverwachte koptelefoon van Sonos

Sonos kennen we van hun ruime aanbod aan speakers. Voor iedere audiofiel valt er wel wat te vinden, behalve als je in je eentje wil luisteren. Daar lijkt echter verandering in te gaan komen. Het begint er namelijk sterk op te lijken dat Sonos werkt aan een eigen koptelefoon.

Er zijn verschillende aanwijzingen die duiden op de komst van een Sonos-koptelefoon. Hiervoor moeten we eerst terug naar 2021. In dat jaar heeft Sonos het bedrijf T2 software overgenomen. Deze overname werd niet aan de grote klok gehangen en bleef daardoor onder de radar. Dankzij Protocol weten we nu echter dat T2 wel degelijk onderdeel is geworden van Sonos.

Sonos lijkt werk te maken van koptelefoon

T2 Software is een Amerikaanse startup opgericht door een oud medewerker van Qualcomm. Het bedrijf richt zich vooral op de implementatie van nieuwe Bluetooth-technieken. Op het moment dat de overname werd afgerond, werd er door T2 gewerkt aan Bluetooth LC3. Deze audiocodec werd in 2020 gepresenteerd en is vooral interessant voor koptelefoons.

Het voordeel van deze codec is dat hij zeer geschikt is voor audio die via Bluetooth low energy werkt. In tegenstelling tot huidige codecs in bluetooth-apparaten kan LC3 hoge geluidskwaliteit mogelijk maken bij een veel lagere bitrate. Volgens T2 Software kun je met deze codec dus de geluidskwaliteit verhogen, en tegelijkertijd het stroomverbruik verlagen.

Nieuwe Bluetooth codec en patentaanvraag

Een andere reden waarom deze codec interessant is voor een koptelefoon, is dat deze kan uitzenden naar meerdere apparaten. Zo is het mogelijk om via Bluetooth meerdere koptelefoons tegelijk aan te sturen via een enkele bron. De huidige speakers van Sonos doen dit ook, maar dan via wifi.

Volgens Protocol is de aankoop van T2 Software de volgende stap richting de release van een Sonos-koptelefoon. Over de onthulling van dit product wordt volgens Tweakers al enkele jaren gesproken. In 2019 verschenen de eerste geruchten en een jaar later dook de koptelefoon op in deze patentaanvraag van Sonos.

Sonos komt met nieuwe productcategorie

Dat Sonos binnenkort met nieuwe producten gaat komen, lijkt in ieder geval een zekerheid. De marketing topman van het bedrijf heeft laten weten dat ze werken aan de introductie van hun ‘meest ambitieuze projecten ooit’. Volgens ingewijden gaat het om een nieuwe productcategorie. Gezien alle andere ontwikkelingen lijkt een koptelefoon voor de hand te liggen. Of dit echt het geval is, zal de tijd ons leren.

Overigens lijkt Sonos naast en koptelefoon ook nog andere nieuwe producten in de pijplijn te hebben. Eentje daarvan werd eind vorig jaar per ongeluk al bevestigd.