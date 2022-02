Nothing ear (1) biedt vanaf nu ook ondersteuning voor Siri en Alexa

De Nothing ear (1), de oordopjes van het bedrijf van OnePlus-oprichter Carl Pei, zijn vanaf vandaag iets completer. Waar consumenten het eerder moesten doen met de Google Assistent, zijn nu ook Siri en Amazon Alexa beschikbaar.

Het bedrijf maakt de toevoeging van de ondersteuning zelf bekend en laat weten dat ze direct binnen te halen zijn. Zorg ervoor dat je Nothing ear (1) voorzien is van de meest recente firmware-update en je kunt de slimme assistenten direct gebruiken.

Nothing ear (1) met Siri en Alexa

De Nothing ear (1) valt bij veel consumenten in de smaak. Zo worden de oordopjes geroemd om de uitstekende ruisonderdrukking en de goede geluidskwaliteit. Iets dat ik zelf in de zomer van 2021 ook mocht ervaren. Het enige probleem waar ik, samen met een hoop andere gebruikers, tegen aanliep was het feit dat de oordopjes niet voorzien waren van Siri-ondersteuning. Gelukkig komt daar met de komst van firmwareversie 0.6700.186 verandering in.

De beslissing kan ervoor zorgen dat de oordopjes nog iets populairder worden. Waar ze zeker hun succes hebben behaald kunnen we ook niet ontkennen dat de hype, nadat de oordopjes uitgebracht werden, flink gedaald is. De ear (1) werd door het ontbreken van de Siri-integratie vaak toch verruild voor AirPods. Met die integratie aanwezig zou dat in de toekomst dus anders kunnen zijn.

De nieuwe update brengt meer

Naast het feit dat Siri en Amazon Alexa ondersteund worden, brengt firmwareversie 0.6700.186 natuurlijk nog meer. De verbinding tussen de Nothing ear (1), applicaties en laptops is een stuk stabieler. Eerder doken er wat problemen op wanneer er van apparaat gewisseld werd. Verder zijn de oordopjes voorzien van een betere batterij-indicator, waardoor het mogelijk is om goed te zien hoeveel accu je als consument nog over hebt.

Last but not least: de Nothing ear (1) beschikt over een in-ear detectie, waardoor het kan reageren op de handelingen van de consument. Deze deed het aardig, maar had af en toe wat problemen. Als het goed is wordt de ervaring door de update verbeterd.