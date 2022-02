Nieuwe Mac geruchten: modellen duiken op in database

Ik denk dat we inmiddels wel mogen stellen dat Apple bezig is met een nieuw evenement. Steeds meer elementen duiken daar op. Het zogenaamde Spring event zou plaats vinden rondom 8 maart en het lijkt er op dat er daar nieuwe Mac-modellen worden onthuld.

Wat de website Consomac is in de Eurasian Economic Database gedoken. Daar zou Apple nieuwe Mac-modellen hebben ingediend, wat er op zou duiden dat die binnenkort worden onthuld.

Nieuwe Mac-modellen duiken op

Het gaat om maar liefst drie nieuwe Mac-modellen die zijn opgedoken. Ze hebben de niet al te spannende modelnummers als A2615, A2686 en A2681. Wat opvallend is, is dat ze allemaal draaien op macOS Monterey. Dat is de meest recente besturingssysteem, wat er op duidt dat het om compleet nieuwe modellen gaan. Apple dient zijn producten vaker in in de database, waardoor dit een goede indicatie is dat er iets aankomt. Dat moet het bedrijf dankzij wetgeving ook doen. Vorige maand deed het bedrijf min of meer hetzelfde. Daarvan is het vermoeden dat het om producten gaan als een nieuwe iPhone SE en een nieuwe generatie iPad Air.

Er zijn al heel wat geruchten verschenen over de nieuwe Mac-modellen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat we dit jaar heel wat verschillende varianten gaan krijgen. Zo zou er een grotere iMac in de maak zijn. Deze moet de huidige 27-inch versie moeten gaan vervangen. Dat is één van de laatste producten binnen de lijn die nog op Intel-chips draait. Deze moet vervangen worden door een variant die het met een M1 of M2-chip van Apple zelf moet gaan doen.

Nog meer mogelijkheden

Dat is niet het enige dat speelt op dit gebied. Zo zou er ook nog gewerkt worden aan een compleet nieuwe MacBook Air. Tevens zouden er plannen zijn om een nieuwe Mac mini uit te brengen.