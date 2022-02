Nederlandse stichting wil App Store en Google Play voor de rechter slepen

De Nederlandse stichting App Store Claims wil Apple en Google voor de rechter slepen, vanwege de commissie die de bedrijven rekenen in de downloadwinkels. Consumenten moeten in veel gevallen dertig procent meer betalen voor digitale producten. Dat is het bedrag dat ontwikkelaars direct afstaan aan de platformhouders.

App Store Claims noemt deze actie Big Tech Fair Play. Heb je interesse in deze actie, dus kun je je via de website aanmelden om je aan te sluiten. Het is de bedoeling dat de stichting via een groepsvordering opkomt voor alle Nederlanders die digitale aankopen deden in de App Store en Google Play. Het doel: de opbrengsten uit een schadeclaim geven aan al die Nederlanders.

Apple en Google voor Nederlandse rechter?

De stichting vindt de commissie onredelijk hoog. Daardoor wil die het teveel betaalde bedrag terugvorderen via de rechter. Onder meer Alexander Klöpping, oud-Blendle-oprichter, verbindt zijn naam aan de actie. Hij doet onder meer de publiciteit en dat lijkt hem aardig af te gaan.

De financiering komt van het Amerikaanse bedrijf Fortress. Wanneer er een uitkering komt, dan krijgt dat bedrijf 25 procent van het bedrag. Zoals het er nu naar uitziet, kan zo’n bedrag al snel in de miljoenen lopen. Overigens is dit niet de enige organisatie die een massaclaim indient tegen alleen Apple in dit geval.

Nog meer rechtszaken

De stichting Right to Consumer Justice doet namelijk ook een duit in het zakje. Daarnaast is het zo dat politiek Den Haag eveneens de praktijken van Apple en Google in de smiezen heeft. Zo dwong de ACM eerder al af dat het bedrijf uit Cupertino alternatieve betaalmethoden moet toestaan in de App Store.

Elders op de wereld liggen de downloadwinkels ook onder vuur. In Amerika lopen er bijvoorbeeld verschillende rechtszaken en moet Apple mogelijk toestaan dat consumenten ook apps zonder de App Store kunnen downloaden. In Zuid-Korea biedt Apple, eveneens noodgedwongen, alternatieve betaalopties aan.

