Meta aangeklaagd voor Facebook-functie in Amerikaanse staat Texas

Facebook, en in het verlengde daarvan Meta, ligt wederom onder vuur. Dit keer vanwege de technologie voor gezichtsherkenning. De procureur-generaal van de Amerikaanse staat Texas diende daarover een rechtszaak in. Het Amerikaanse bedrijf maakt zich mogelijk schuldig aan “miljoenen” privacyschendingen.

De rechtszaak is ingediend door Ken Paxton, de procureur-generaal van Texas. Dat deed Paxton afgelopen maandag bij het gerechtshof van het district. Met de zaak wil Paxton aandacht vestigen op het vastleggen van biometrische gegevens in foto’s die gebruikers uploaden naar Facebook. Het netwerk deed dit elf jaar lang.

Facebook voor de rechter?

Sinds november 2021 doet Facebook dit echter niet meer; toen werd het programma gestaakt. De procureur-generaal vindt dat het bedrijf de persoonlijk gegevens van Texanen “voor eigen gewin geoogst” heeft. Het gaat dan om foto’s en video’s. En dat terwijl er al twintig jaar een wet bestaat aldaar, die dat moet voorkomen.

In een reactie laat het Facebook-moederbedrijf Meta weten dat deze zaak hem niets gaat opleveren. Ook zal de socialmediagigant zich fors verdedigen. Wellicht herken je de technologie voor het herkennen van gezichten. Vroeger kreeg je namelijk een notificatie wanneer je op andermans foto’s of video’s te zien was.

Heel veel dollars

Procureur-generaal Paxton wil dat Meta een flink bedrag betaalt voor het negeren van de wet. Het bedrijf zou “honderden miljarden dollars” moeten gaan betalen, zo laat een bron tegenover de Wall Street Journal weten. Of dat uiteindelijk gaat lukken, dat is natuurlijk nog maar de vraag. De tijd zal het leren.

In 2020 werd een andere Meta-rechtszaak over ditzelfde onderwerp afgerond met een te betalen bedrag van 650 miljoen dollar. Nadat deze regeling aan het licht kwam, besloot Texas dus ook actie te ondernemen. Er valt immers een hoop geld te halen bij bedrijven die zo groot zijn als Meta, en die kansen blijven zelden onbenut.

Wall Street Journal