Apple lost batterijprobleem Mac pas op met macOS 12.3

Apple heeft duidelijk geen haast bij het oplossen van een frustrerend Mac-probleem. Sinds macOS 12.2 lopen MacBooks sneller leeg dan normaal en dat lijkt voorlopig nog niet opgelost te worden. De fix komt namelijk pas in macOS 12.3.

Dat wordt duidelijk nadat ontwikkelaars toegang hebben gekregen tot de tweede betaversie van het besturingssysteem. Het lijkt er dus op dat er geen 12.2.1 update zal verschijnen die ervoor zorgt dat het probleem snel opgelost wordt.

Wat is er aan de hand?

Vorige week doken er allerlei klachten op over macOS 12.2. Sinds Mac-gebruikers het besturingssysteem hebben geïnstalleerd lopen MacBooks een stuk sneller leeg dan voorheen. De oorzaak werd al snel gevonden: een bug in de software zorgt ervoor dat Bluetooth-apparaten de laptop uit de slaapstand haalt.

Daarmee werd overigens niet alleen het probleem gevonden, maar ook de oplossing. In de reacties onder het artikel lieten ook bezoekers van onze website weten de problemen te ervaren. Het uitschakelen van de Bluetooth-verbinding of het bekabelen van accessoires zoals het Magic Keyboard boodt de oplossing. Maar laten we eerlijk zijn: deze oplossing is slechts tijdelijk.

Pas opgelost met macOS 12.3

De hoop was er dat Apple in ieder geval niet zou wachten met een oplossing tot macOS 12.3. Helaas lijkt dat nu wel het geval te zijn. Vannacht is de tweede betaversie van het besturingssysteem uitgerold naar ontwikkelaars. Daar werd direct een verwijzing naar het probleem gevonden.



De ontwikkelaar in kwestie heeft het probleem meerdere malen proberen na te bootsen, maar kreeg het niet voor elkaar. Het nieuwe besturingssysteem biedt dus wel de oplossing.

Wanneer verschijnt macOS 12.3?

Apple kiest ervoor om geen 12.2.1 update uit te rollen, maar te wachten tot macOS 12.3. Wanneer kun jij als consument dan de oplossing voor dit irritante probleem verwachten? Een harde lanceringsdatum is op dit moment nog niet bekend. Wel is de verwachting dat Apple de update rond maart of april op de markt brengt.

