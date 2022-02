MacBook liet in het afgelopen kwartaal bijna alle pc’s achter zich

Dat Apple goede zaken doet tijdens de pandemie, dat is inmiddels duidelijk. De MacBook deed het bijzonder goed afgelopen kwartaal. De populaire computerreeks van het bedrijf uit Cupertino liet namelijk heel veel pc’s met Windows achter zich. Dan hebben we het over het aantal verscheepte modellen.

Dat blijkt uit nieuwe gegevens van marktonderzoeker Strategy Analytics. Dat bedrijf meldt dat Apple “recordbrekende groei” laat zien als het gaat om het aantal verscheepte MacBooks. De onderzoeker meldt dat er een groei plaatsvond van maar liefst elf procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Het gaat in beide gevallen om het vierde kwartaal.

MacBook legt Apple geen windeieren

Daarmee laat Apple bijna alle computermakers achter zich die laptops met Windows aanbieden. Alleen Dell staat nog boven Apple in deze lijst, met een jaarlijkse groei van veertien procent. Strategy Analytics meldt dat de vraag naar laptops nog steeds ongekend sterk is en schrijft dit toe aan het feit dat bedrijven hybride werken omarmen.

De groei in de markt is niet alleen toe te schrijven aan de populariteit van de MacBook. In de afgelopen periode kwamen er ook een aantal aantrekkelijke aanbiedingen voorbij van laptops met Windows 11 aan boord. Windows 11 is de nieuwste versie van het besturingssysteem, dat eind vorig jaar verscheen.

Windows versus Chromebook

Ondertussen hebben we ook nog te maken met de Chromebook. Deze simpel in gebruik te nemen laptops namen een vlucht in populariteit toen de pandemie begon. Maar de groei stagneert een beetje, aangezien de vraag voor Windows 11-laptops groter was. Dat gebeurde gedurende de tweede helft van 2021 allemaal.

Apple heeft overigens een andere kijk op de situatie. Het bedrijf verklaart de populariteit van de MacBook aan de hand van de nieuwe modellen die vorig jaar verschenen. Dit zijn laptops met de nieuwe M1-processors aan boord, die heel wat kracht in hun mars hebben.

Strategy Analytics