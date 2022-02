M2-chip en vier nieuwe Macs: ‘Dit zijn de plannen van Apple in 2022’

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven, dan brengt Apple in het aankomende jaar in elk geval vier nieuwe Macs uit. Alle vier de nieuwe modellen beschikken naar verluidt over de nog onaangekondigde M2-processor. De M-serie is een processorlijn die Apple binnenshuis ontwikkelt en updatet.

Het nieuws is afkomstig van de doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg-redacteur Mark Gurman. Gurman vertelt erover in de nieuwste uitgave van zijn Power On-nieuwsbrief. De vier Macs die we dit jaar mogen verwachten, zijn mogelijk de 13-inch MacBook Pro, Mac Mini, 24-inch iMac en MacBook Air.

Nieuwe Macs aanstaande

Op moment van schrijven heeft Apple zelf nog niets over de M2-processor naar buiten gebracht. Gurman denkt echter te weten dat de processor ietwat sneller wordt dan in het M1-model. Wel zou dezelfde architectuur aanwezig moeten zijn, gebaseerd op acht kernen. Het aantal grafische kernen gaat mogelijk naar negen of tien.

En als we nog een beetje verder in de toekomst kijken, dan verwacht Gurman in 2023 Pro- en Max-versies van de M2-processor. Datzelfde gebeurde namelijk bij de huidige M1-serie, die eveneens beschikt over dergelijke varianten. Daarnaast zou Apple de M3-processor gaan aankondigen in 2023. De tijd zal het leren.

M-processors van Apple

Het is inmiddels al meer dan een jaar geleden sinds de introductie van de eerste M1-chip van het bedrijf uit Cupertino. Die verscheen in november 2021. Enkele maanden later verschenen de eerdergenoemde Pro- en Max-versies. Die processors vind je onder meer in Macs, maar ook bijvoorbeeld in de iPad.

Voordat we het echter over M2 Macs gaan hebben, kunnen we waarschijnlijk eerst nog een iMac verwachten die uitgerust wordt met M1 Pro- en Max-opties. Daarnaast moet de Mac mini consumenten later ook de optie geven voor een M1 Pro-variant. Al deze plannen zijn echter nog niet bevestigd door Apple, dus we moeten nog maar zien wat hier waar van is.

Bloomberg