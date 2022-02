Loog Apple over waterbestendigheid van de iPhone of toch niet?

Met de komst van de iPhone 7, kwam Apple in de Verenigde Staten met verschillende commercials voorbij. Daarin stelde het dat het nieuwe model waterbestendig was en zo’n half uur op een diepte van vier meter geplaatst kon worden, terwijl hij het daarna nog deed.

Als gevolg daarvan werd er een rechtszaak aangespannen. Twee gebruikers uit de Amerikaanse Staten New York en South Carolina stelden dat deze claim niet klopte en dat Apple dus op dat gebied zou hebben logen over hoe goed de iPhone 7 tegen water kon.

Rechtszaak over liegen van de iPhone 7

Maar de rechter heeft gelijk korte metten gemaakt met de claims die de aanklagers hadden ingediend. Dat is door Reuters naar buitengebracht. De federale rechter dat het zou kunnen dat de boodschap die Apple over de iPhone 7 naar buiten heeft gebracht misleidend kon zijn. Maar dat tegelijkertijd de aanklagers niet konden aantonen dat de desbetreffende modellen kapot zijn gegaan door watercontact buiten de claims van Apple om. Wellicht dat ze wel een uur op een bodem van vijf meter lagen, dat kon niet bewezen worden.

Ook is het niet aangetoond dat consumenten de iPhone 7 puur en alleen zouden hebben gekocht op basis van de waterclaim door Apple. Het zou wellicht een onderdeel kunnen zijn van het besluit, maar niet groot genoeg om een vergoeding uit te laten betalen. Dat is dus iets anders dan wat er in 2020 in Europa plaatsvond. Toen deelde een Italiaanse rechter een boete uit van 12 miljoen dollar aan Apple. Dan zou je denken dat in de Verenigde Staten dat ook wel zou gaan gebeuren, maar dat is niet het geval. Voor de Italiaanse echter speelde het mee dat Apple zijn claims alleen maar waar kon maken in een specifieke setting en dat zou misleiding zijn.

Huidige smartphones kunnen beter tegen water

Apple heeft zijn les op dat gebied wel geleerd. Voor de iPhone 12 en 13 is men duidelijker. De smartphones beschikken over IP68 waterbestendigheidsrating. Daarmee kunnen ze tegen regen en ander water. Hij zou zelf een uur op een diepte van 6 meter kunnen overleven. Toch is dat natuurlijk niet aan te raden. Vooral ook omdat de bestendigheid met verloop van tijd afneemt.