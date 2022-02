Kanye West doet het liever zelf en ligt nu in de clinch met Apple Music

Kanye West weet regelmatig het nieuws te halen. Maar ik had op deze dag niet verwacht dat ik er iets over zou gaan schrijven op OneMoreThing. Toch is het zover, want de muzikant ligt in de clinch met Apple Music.

Want Kanye West stelt dat hij een sponsoring van zo’n 100 miljoen dollar is misgelopen. Dit is het geval van de aankondiging van zijn Donda 2-aankondiging voor de Stem Player. Zijn elfde studio album zou exclusief op dat platform moeten verschijnen, waardoor een overeenkomst met Apple Music blijkbaar vervalt.

Kanye West in de clinch met Apple Music

Kanye West liet dat overigens niet zo direct weten. Maar via berichten op social media is dat naar voren gekomen. In het onderstaande bericht valt dus te lezen dat iemand aan West moet doorgeven dat door zijn aankondiging Apple niet langer meer geïnteresseerd is om samen te werken. De artiest zou daar op hebben gereageerd met een simpele ‘Duh’ en een emoji met rollende ogen of een lachend gezichtje. Later zou West een tweede bericht hebben gedeeld. Deze zou zijn gekomen van ene Randy van Live Nation. Die zou hebben gevraagd om twee miljoen te betalen om een show te filmen en daarna uit te brengen. West zou hier positief op reageren, omdat Apple zijn streaming deal zou hebben teruggetrokken.



Verder stelt Kany West dat hij het jammer vindt dat Apple een artiest slechts op één manier bekijkt. Ze zouden wel willen zitten met Daniel Ek, de CEO van Spotify, maar niet met zijn eigen persoontje. Echte details van de deals met Apple Music zijn niet bekendgemaakt, maar naar eigen zeggen zou hij 100 miljoen dollar hebben verloren door Donda 2 exclusief op Stem Player uit te brengen. Dit soort berichten heeft hij allemaal via Instagram gedeeld. Maar nadat hij dat deed, heeft hij alles weer verwijderd.

Veel gemopper

Overigens is dit niet de eerste keer dat Kanye West ruzie maakt. Naast Apple Music liet hij in het verleden weten niet blij te zijn met grote bedrijven als Spotify, TikTok, Universal, Vivendi en de complete cast van Saturday Night Live.