Jared Leto en Anne Hathaway schitteren in tweede ‘WeCrashed’ trailer

WeCrashed komt binnenkort naar Apple TV+. Om dat in de schijnwerpers te zien deelt de streamingdienst een nieuwe trailer.

Apple zet flink in op WeCrashed. De serie is gebaseerd op de gelijknamige podcast van Wondery. De miniserie gaat over de groei en het omvallen van WeWork, een van de hoogst gewaardeerde startups ooit. Het bedrijf was op het hoogtepunt rond de 50 miljard dollar waard, maar achter de schermen bleek niet alles goed te gaan. Uiteindelijk ging het bedrijf ten onder aan financieel mismanagement.

Grote namen in WeCrashed

Apple lijkt de serie niet licht aan te pakken want het heeft twee topnamen gestrikt voor de hoofdrollen. We zien Jared Leto en Anne Hathaway schitteren in de serie. Vooral die eerste naam is bijzonder te noemen, aangezien hij al lang niet meer te zien was in een televisieserie. Zijn laatste dateert alweer uit de jaren ’90 toen hij speelde in My So-Called Life.

In totaal bestaat WeCrashed uit acht afleveringen en aangezien het een miniserie is stopt het daarna ook. De eerste drie afleveringen zullen te zien zijn vanaf 18 maart. Daarna komt er elke week een nieuwe aflevering online op Apple TV+, zoals we van de streamingdienst zijn gewend.

Meer in de pijplijn

De aankomende tijd komen er nog veel nieuwe series naar Apple TV+. Gisteren liet de streamingdienst ook al een trailer zien van Pachinko. De serie zal een week na WeCrashed in première gaan op de streamingdienst. De serie draait over een verboden liefde in een Koreaanse familie.

Van die Koreaanse serie op Apple TV+ mag je best wel wat verwachten. De show is gemaakt door Soo Hugh die eerder al verantwoordelijk was voor The Terror en The Killing. Ook zien we Youn Tuh Jung terug in de productie. Zij won eerder al een Oscar voor Best Supporting Actress in de Amerikaans-Koreaanse film Minari