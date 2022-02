iPhone’s ‘Tap to Pay’ duikt op in tweede ontwikkelaarsbeta iOS 15.4

Dankzij de verschillende beta’s die Apple gebruikt, krijgen we soms een voorproefje op hetgeen dat komen gaat. De tweede ontwikkelaarsbeta voor iOS 15.4 is daar een goed voorbeeld van. Want daar is in de code iets opvallends gevonden.

Volgens Macrumors zou er namelijk in de ontwikkelaarsbeta van iOS 15.4 de mogelijkheid ontstaan van Tap to Pay. Die werkt nog niet, maar kan wel een voorbode zijn van wat komen gaat.

Tap to Pay in ontwikkelaarsbeta iOS 15.4

Momenteel kunnen de mensen die de ontwikkelaarsbeta iOS 15.4 gebruiken er nog niet heel erg veel mee. Het is namelijk aan third-party providers om de feature te ondersteunen. Uiteindelijk moet het via deze feature mogelijk zijn om consumenten te laten betalen met hun telefoon naar jouw telefoon. Ideaal dus als je een kleine ondernemer bent en niet met pinautomaten wil gaan werken. Vooral in de Verenigde Staten is dit iets dat zeer belangrijk kan zijn. In Nederland zijn we wat creatiever en maken we bijvoorbeeld ook gebruik van Tikkies.

De Tap to Pay-feature zoals die in de ontwikkelaarsbeta iOS 15.4 is gespot moet gaan werken met Apple Pay. Je hoeft dus geen andere apps te installeren of gebruik te maken van externe hardware. Eén van de eerste partijen die dit wil gaan ondersteunen is het Amerikaanse bedrijf Stripe. Ook dat is niet iets dat we in Nederland kennen, maar wel mooi als eerste stap geldt.

Deze lente meer mogelijkheden

De kans is groot dat we pas ergens in de lente iOS 15.4 op onze iPhone gaan krijgen. Onlangs kregen we de 15.3 update, die niet heel erg veel grote verbeteringen kreeg. Of Tap to Pay dan direct beschikbaar is, dat moeten we nog even afwachten. Apple heeft daar nog geen mededeling over gedaan. Wil je meer lezen over alles dat met software updates te maken heeft? Bezoek dan hier onze overzichtspagina.