iPhone-gebruikers opgelet: Siri krijgt wederom een nieuwe stem!

Siri is een handige stemassistent die veelal accuraat en verstaanbaar reageert op de verzoeken die gebruikers invoeren. De reacties van de assistent zijn te horen in verschillende stemmen, waaronder een mannelijk en vrouwelijk klinkende stem. Maar Apple gaat zich meer richten op het aanbieden van accenten. Althans, zo lijkt het.

Dinsdagavond Nederlandse tijd lanceerde Apple de nieuwe bèta voor ontwikkelaars van iOS 15.4. Ben je een developer? Dan heb je de prompt voor het updaten waarschijnlijk al voorbij zien komen. De update brengt wat nieuwe dingen met zich mee, waaronder een verrassende update voor stemassistent Siri.

Siri met Amerikaans accent

De update voor Siri voegt een Amerikaans accent toe aan de opties van de digitale assistent. Apple noemt die stemoptie Quinn. Dit is de vijfde stemoptie waaruit gebruikers kunnen uitkiezen, die een nadruk op een Amerikaans accent legt. Het is natuurlijk maar net waar je behoefte aan hebt in het leven.



We kunnen ons voorstellen dat je nu razend benieuwd bent naar hoe die stem klinkt. En de stem klinkt wellicht minder vervelend dan je misschien denkt. Hierboven hoor je in een tweet een voorbeeldzin die Siri, nee, Quinn uitspreekt in een tweet van een Amerikaanse techredacteur. Luister en oordeel zelf over de kwaliteit.

Vijfde accent voor Amerikanen

Apple biedt Amerikaanse gebruikers momenteel vier Amerikaanse accenten aan die ze voor Siri kunnen instellen. Quinn is dus het vijfde accent. Met de verschillende stemmen kunnen de gebruikers de persoonlijke assistent nog persoonlijker maken, door die een stem te geven die ze prettig vinden om te horen.

Zo nu en dan updatet Apple Siri op deze manier. Meestal vinden veel veranderingen achter de schermen plaats en hebben ze meer betrekking op hoe de assistent werkt of omgaat met verzoeken. En of je de nieuwe stem nou mooi vindt of niet, het is altijd fijn om meer opties te hebben, zeker in het kader van personalisatie.

